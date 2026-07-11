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शाहजहांपुर में एक साल बाद किशोरी की हत्या का खुलासा

नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार के अनुसार, थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी 19 जून 2025 को घर से अचानक लापता हो गई. 22 जून को उसकी लाश घर से 25 किलोमीटर दूर एक नहर में मिली. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल शुरू की लेकिन कोई सुराग नही मिला, इसके बाद, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई.

शाहजहांपुर: शनिवार को पुलिस ने 1 साल पहले हुई नाबालिक किशोरी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के चलते युवक ने 17 साल के किशोरी की हत्या कर, शव को नहर में फेंक दिया था. पुलिस ने हत्यारोपी रितिक को गिरफ्तार जेल भेज दिया है.

शाहजहांपुर में हत्या का खुलासा (Video Credit; ETV Bharat)

मृतक किशोरी की मां लगातार रितिक और उसके परिवार वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाती रही, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, इसके बाद पुलिस को सर्विलांस जांच में आरोपी ऋतिक के साथ किशोरी की लोकेशन घटना स्थल पर मिली. इसके अलावा कई अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी चैटिंग के सबूत मिले, जिसके आधार पर शनिवार को पुलिस ने ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.



अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार ने शनिवार को बताया कि थाना सदर बाजार में एक महिला ने जून 2025 में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिक बेटी का किसी ने अपहण कर लिया है. इसी दौरान 22 जून 2026 को पीड़िता के घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर नहर से अपहृत लड़की का शव बरामद हुआ था, पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी. लेकिन कोई सुराग नही मिल रहा था. शनिवार को आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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