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मेरठ में किशोरी की गला दबाकर हत्या; बृजघाट में चुपचाप कर दिया अंतिम संस्कार, पिता और सौतेली मां पुलिस हिरासत में

मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिलदहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता और सौतेली मां ने मिलकर खून के रिश्तों को बेरहमी से तार-तार कर दिया. आरोप है कि भावनपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी.





​दावा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी माता-पिता ने गहरी साजिश रची. वह किशोरी के शव को लेकर चुपचाप हापुड़ के बृजघाट पहुंचे और वहां उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, ताकि किसी को जानकारी न हो सके. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.





​एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि ​26 मई 2026 की रात्रि में हापुड़ के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना भावनपुर आकर सूचना दी कि उनके ही परिवार की एक किशोरी का कत्ल उसके सगे बाप और सौतेली मां ने मिलकर कर दिया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए जानकारी जुटाई, तो पता चला कि यह परिवार भावनपुर थाना क्षेत्र में रहता है. और इन्होंने बीती रात ही किशोरी के शव का अंतिम संस्कार हापुड़ ले जाकर कर दिया था.

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