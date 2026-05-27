मेरठ में किशोरी की गला दबाकर हत्या; बृजघाट में चुपचाप कर दिया अंतिम संस्कार, पिता और सौतेली मां पुलिस हिरासत में
एसपी देहात ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि पिता को अपनी बेटी पर शक रहता था और उनके बीच अक्सर मनमुटाव होता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 3:57 PM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिलदहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता और सौतेली मां ने मिलकर खून के रिश्तों को बेरहमी से तार-तार कर दिया. आरोप है कि भावनपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी.
दावा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी माता-पिता ने गहरी साजिश रची. वह किशोरी के शव को लेकर चुपचाप हापुड़ के बृजघाट पहुंचे और वहां उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, ताकि किसी को जानकारी न हो सके. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 26 मई 2026 की रात्रि में हापुड़ के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना भावनपुर आकर सूचना दी कि उनके ही परिवार की एक किशोरी का कत्ल उसके सगे बाप और सौतेली मां ने मिलकर कर दिया है.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए जानकारी जुटाई, तो पता चला कि यह परिवार भावनपुर थाना क्षेत्र में रहता है. और इन्होंने बीती रात ही किशोरी के शव का अंतिम संस्कार हापुड़ ले जाकर कर दिया था.
उन्होंने बताया कि संदेह के आधार पर जब आरोपियों को थाने बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस के साथ साझा की गई हैं, जिससे इस घटना की पुष्टि होती है. थाना भावनपुर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने बताया कि परिवार के लोगों और आरोपियों से हुई पूछताछ में सामने आया है कि पिता अपनी बेटी पर बातचीत करने और बाहर आने-जाने को लेकर कई तरह के आरोप लगाता था. इसी बात को लेकर पिता को अपनी बेटी पर शक रहता था और उनके बीच अक्सर मनमुटाव होता था. इसी शक और घरेलू विवाद के चलते इस पूरी खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया.
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