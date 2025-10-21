ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायत प्रधान पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, तंत्र विद्या के नाम पर की ये गंदी हरकत

पंचायत प्रधान बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पंचायत प्रधान पर 13 साल की बच्ची से रेप का आरोप
पंचायत प्रधान पर 13 साल की बच्ची से रेप का आरोप (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: जिला के रामपुर क्षेत्र में एक पंचायत प्रधान पर 13 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है. बच्ची का आरोप है कि पंचायत प्रधान ने तंत्र-मंत्र की आड़ में डरा-धमाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार आरोपी ने 15 और 17 अक्टूबर को लड़की को अपने घर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 65 और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूल जाते समय किया दुष्कर्म

बच्ची ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 21 सितंबर को वो स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे पंचायत प्रधान मिला और हाथ में पहनी हुई 'रुद्राक्ष माला' के बारे में पूछा, जो मुझे एक सहेली ने गिफ्ट में दी थी. पंचायत प्रधान ने उस माला को छुआ और बताया कि इस माला को छूने से झटका लग रहा है. इसपर मैंने झटका लगने का कारण पूछा. इसके बाद आरोपी ने कहा कि वो तंत्र-मंत्र जानता है और ये माला मंत्रों से पवित्र होना चाहिए, वरना मेरे परिवार के सदस्य मर जाएंगे. आरोपी ने तंत्र विद्या से इस माला को को शुद्ध करने की बात कही और 15 अक्टूबर को इसी बहाने अपने घर ले गया.

बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसे अपने घर पर पीने को पानी दिया और तांत्रिक विद्या से डराने का प्रयास किया. इसी की आड़ में उसके साथ दुष्कर्म किया. 17 अक्टूबर को आरोपी मुझे फिर अपने घर ले गया और यही हरकत दोहराई और गलत काम किया. इसके बाद डरी सहमी लड़की ने बीते रविवार को ये बात अपने परिवार को बताई और पुलिस में मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

इनपुट: पीटीआई

ये भी पढ़ें: तेंदुए ने मचाया आतंक, तीन लोगों पर किया हमला, गांव में मच गई दहशत

TAGGED:

RAPE WITH MINOR
MINOR RAPE PANCHAYAT PARDHAN
MINOR RAPE SHIMLA
शिमला में बच्ची के साथ रेप
MINOR RAPE PANCHAYAT PARDHAN SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों होता है गर्भपात? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किन बातों का रखें ख्याल, गायनेकोलॉजिस्ट से जानिए हर सवाल का जवाब

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, क्या पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार? होटल बुकिंग पर टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.