हिमाचल में पंचायत प्रधान पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, तंत्र विद्या के नाम पर की ये गंदी हरकत

शिमला: जिला के रामपुर क्षेत्र में एक पंचायत प्रधान पर 13 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है. बच्ची का आरोप है कि पंचायत प्रधान ने तंत्र-मंत्र की आड़ में डरा-धमाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार आरोपी ने 15 और 17 अक्टूबर को लड़की को अपने घर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 65 और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूल जाते समय किया दुष्कर्म

बच्ची ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 21 सितंबर को वो स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे पंचायत प्रधान मिला और हाथ में पहनी हुई 'रुद्राक्ष माला' के बारे में पूछा, जो मुझे एक सहेली ने गिफ्ट में दी थी. पंचायत प्रधान ने उस माला को छुआ और बताया कि इस माला को छूने से झटका लग रहा है. इसपर मैंने झटका लगने का कारण पूछा. इसके बाद आरोपी ने कहा कि वो तंत्र-मंत्र जानता है और ये माला मंत्रों से पवित्र होना चाहिए, वरना मेरे परिवार के सदस्य मर जाएंगे. आरोपी ने तंत्र विद्या से इस माला को को शुद्ध करने की बात कही और 15 अक्टूबर को इसी बहाने अपने घर ले गया.