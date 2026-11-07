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अमरोहा : किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: रहरा थाना पुलिस ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 26 वर्षीय देवेंद्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम पौरारा की सैनियों वाली मढ़ैया के रूप में हुई है. घटना के बाद पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की है.

उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह ने बताया कि बीते 3 नवंबर को थाना रहरा में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी देवेंद्र उसकी करीब 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, फिर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया था. उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.