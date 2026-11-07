अमरोहा : किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने गिरफ्तार 26 वर्षीय आरोपी को कोर्ट में किया पेश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:36 PM IST
अमरोहा: रहरा थाना पुलिस ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 26 वर्षीय देवेंद्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम पौरारा की सैनियों वाली मढ़ैया के रूप में हुई है. घटना के बाद पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की है.
उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह ने बताया कि बीते 3 नवंबर को थाना रहरा में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी देवेंद्र उसकी करीब 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, फिर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया था. उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.
इसी दौरान 7 नवंबर को पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे माननीय न्यायालय अमरोहा के समक्ष पेश किया. अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों एवं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी. इस कार्रवाई में थाना रहरा के उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह और कांस्टेबल 1304 लाल सिंह शामिल रहे.