बाराबंकी में किशोरी की धारदार हथियार से हत्या; सौतेला पिता मानता था रंजिश, आरोपी गिरफ्तार

बाराबंकी : जिले के थाना देवां क्षेत्र में एक किशोरी की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है. किशोरी की हत्या का आरोप सौतेले पिता पर लगा है. वारदात की जानकारी पर इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.





एडिशनल एसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि देवां थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की ओर से सूचना दी गई कि उसके पति के द्वारा अपनी सौतेली पुत्री की हत्या कर दी गई है. सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है. जांच में निकलकर आया कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है.

उन्होंने बताया कि आरोपी ने 15 साल पहले महिला से शादी की थी और साथ में रह रहा था. महिला के पहले पति से जो बच्चे थे उनसे आरोपी रंजिश रखता था. इसको लेकर परिवार में झगड़ा भी होता रहता था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपनी सौतेली पुत्री की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी. आरोपी ने खुद को भी कुछ चोटें पहुंचाई थीं. आरोपी की गिरफ्तार कर ली गई है. टीम पूछताछ कर रही है आगे की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.