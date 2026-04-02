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फर्रुखाबाद: नाबालिग किशोरी की हत्या, काली नदी के किनारे बोरी में मिला शव

आरोपी किशोरी के परिजनों को नशीला पदार्थ पिलाकर उसे घर से उठा ले गए.

फर्रुखाबाद में किशोरी की हत्या
फर्रुखाबाद में किशोरी की हत्या (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:04 PM IST

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फर्रुखाबाद: जिले के मोहम्दाबाद कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी की हत्या कर, शव बोरी में भरकर काली नदी में फेंक दिया गया. पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है. घटना की सूचना पर इलाके में हड़कंप है. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के आनुसार, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम सिरौली निवासी अजय कुमार पाल, दिनांक 30 मार्च को गांव के ही तीन आरोपी कुलदीप, रोहित, एवं एक नाबालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें कहा था, 28 मार्च की रात आरोपियों ने कथित रूप से घर के दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर, परिजनों को अचेत कर उनकी 14 वर्षीय पुत्री को घर से उठा ले गए. साथ ही घर में रखे जेवरात, दो जोड़ी झुमकी, एक जोड़ी टॉप्स, एक सोने की चेन, एक जोड़ी पायल तथा करीब 50 हजार रुपये नकद भी ले गए.
मामले दर्ज कर पुलिस ने जांच के दौरान अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्दाबाद में काली नदी के किनारे से बोरी में बंद किशोरी की शव आज बरामद की है. घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है.

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, तथा आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

घटना के बाद से मृतका की मां सुषमा देवी और पिता अजय कुमार पाल का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि मृतका तीन बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी. परिजनों ने प्रारंभिक स्तर पर पुलिस द्वारा शिकायत को गंभीरता से न लेने का आरोप भी लगाया है, हालांकि पुलिस द्वारा अब मामले में कार्रवाई की जा रही है.

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