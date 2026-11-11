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पहले बेटी का किया कत्ल, फिर जमीन के अंदर गाड़ा, 'नाबालिग प्रेम' का खौफनाक अंत

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

जिस बेटी को कभी उसके माता-पिता की लाडली और घर की रौनक कहा जाता था, उसी की हत्या कर शव को जमीन में दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक सुनसान जगह पर खेत की खुदाई कर 17 साल की नाबालिग लड़की का शव बरामद किया है.