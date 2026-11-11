पहले बेटी का किया कत्ल, फिर जमीन के अंदर गाड़ा, 'नाबालिग प्रेम' का खौफनाक अंत
Motihari Murder: दिवाली की रात प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या! खेत में गाड़ा शव, भाई ने पुलिस के सामने खोला राज. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 11, 2026 at 8:44 PM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जब पूरा शहर दीपावली के जश्न में डूबा था, घरों में दीप जल रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थीं, उसी दौरान एक नाबालिग लड़की की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया.
जिस बेटी को कभी उसके माता-पिता की लाडली और घर की रौनक कहा जाता था, उसी की हत्या कर शव को जमीन में दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक सुनसान जगह पर खेत की खुदाई कर 17 साल की नाबालिग लड़की का शव बरामद किया है.
दीपावली की रात नाबालिग की हत्या
दरअसल, कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो नाबालिग एक-दूसरे से प्रेम करते थे. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी जब लड़की के परिजनों को हुई, तो परिवार में विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि दीपावली की रात नाबालिग की हत्या कर दी गई और साक्ष्य छिपाने के इरादे से गांव से दूर एक सुनसान जगह पर जमीन खोदकर उसके शव को दफना दिया गया.
इस घटना की जानकारी धीरे-धीरे गांव में फैलने लगी. इसके बाद किसी ने पुलिस को फोन कर हत्या की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम लड़की के घर पहुंची. लेकिन घर के अधिकांश सदस्य फरार मिले. घर में सिर्फ मृतका का 15 वर्षीय भाई मौजूद था. पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर हत्या की रात से जुड़ी कई अहम जानकारियां दीं.
मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया शव
इसके बाद किशोर को पुलिस टीम उस जगह तक लेकर गयी, जहां नाबालिग का शव दफन किया गया था. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया. शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
''चौकीदार के कहने पर लड़का ने बताया कि यहां पर लाश है, उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी. PHC में लेकर जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई थी, तो शव को गाड़ दिया गया था. डॉग स्क्वायड और FSL की टीम आई उसके बाद शव को निकाला गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.''- नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर
मेरे साथ मारपीट हुई थी- प्रेमी
इधर, मृतका के प्रेमी युवक ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है. उसका कहना है कि पिछले दो महीने से वह फोन नहीं कर रहा था. प्रेमी के मुताबिक, दीपावली की रात वह अपना बोनस का पैसा लेने एक रिश्तेदार के पास गया था, जो लड़की के घर के आसपास रहता है. इसी दौरान लड़की के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की.
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