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IIT रुड़की के थॉम्सो इवेंट में किशोरी से छेड़छाड़, विरोध करने पर नाबालिग भाई को पीटा

IIT रुड़की के थॉम्सो में किशोरी से छेड़छाड़ ( PHOTO- ETV Bharat )

रुड़की: देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की में आयोजित थॉम्सो (कल्चरल फेस्टिवल) से लौट रहे नाबालिग भाई और बहन के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि शो के दौरान कुछ युवकों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की. भाई ने विरोध किया तो युवकों ने उसे धमकी दी. शो से लौटने के बाद होटल पोलरिस के पास आरोपी युवकों ने भाई-बहन को रोककर मारपीट की और पिस्टल दिखाकर धमकाया भी गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.

पुलिस के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 10 अक्टूबर को पुलिस को तहरीर दी. जिसमें बताया गया है कि उनकी नाबालिग बेटी अपने नाबालिग भाई के साथ 9 अक्टूबर को आईआईटी रुड़की में आयोजित थॉम्सो देखने के लिए गई थी. आरोप है कि वहां पर कुछ युवकों ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की. भाई ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसे देख लेने की धमकी दी.