रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग लड़की, परिवार की बढ़ी टेंशन
परिजनों ने नाबालिग की खोजबीन के लिए रिश्तेदारों, आसपास के क्षेत्रों और संभावित स्थानों पर पूछताछ की. जिसमें उसका कुछ पता नहीं चला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 11, 2026 at 1:12 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से एक 17 वर्षीय किशोरी के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया है. परिजन बेहद चिंतित हैं. मामले को लेकर किशोरी के पिता ऋषिपाल ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में लिखित तहरीर देकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई है.
जानकारी के अनुसार, ऋषिपाल पुत्र बुद्धी, जो कि वर्तमान में विवेक नगर, थाना ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर में निवास करते हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बहपुरा नानकर गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी तहरीर में बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री गुडिया 8 अप्रैल को दोपहर बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई. काफी समय तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की.
परिजनों ने रिश्तेदारों, आसपास के क्षेत्रों और संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका. इसके बाद मजबूर होकर परिवार ने पुलिस की शरण ली. अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.
तहरीर में किशोरी का हुलिया भी विस्तार से बताया गया है. उसके अनुसार, गुडिया की उम्र 17 वर्ष है, कद लगभग 4 फुट 5 इंच है, रंग गेहुंआ है. शरीर सामान्य है. घटना के समय वह पीले रंग की कुर्ती और टाउजर पहने हुए थी. साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है. जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है.
इस संबंध में ट्रांजिट कैंप कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है. पुलिस की टीम किशोरी की तलाश में जुट गई है. संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. साथ ही सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने का प्रयास भी किया जा रहा है.
पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को इस किशोरी के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें. फिलहाल, पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द किशोरी को सकुशल बरामद किया जा सके.
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