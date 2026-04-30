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मेरठ में किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म; सामान लेने गई थी बाजार, एक आरोपी गिरफ्तार

मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक किशोरी (13) को अगवाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में पीड़िता की शिनाख्त के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है.



परिजनों के मुताबिक, ये घटना उस वक्त हुई जब किशोरी मार्केट में सामान लेने गई थी. किशोरी काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी. परिजन उसकी खोजबीन कर ही रहे थे, तभी देर रात को अचानक वह अपने घर पहुंची. किशोरी बदहवास हालत में थी.

किशोरी का आरोप है कि एक युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे ऑटो में जबरन बैठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया. आरोप है कि आरोपियों ने शराब पी हुई थी.