मेरठ में किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म; सामान लेने गई थी बाजार, एक आरोपी गिरफ्तार
सीओ अभिषेक पटेल ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:33 PM IST
मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक किशोरी (13) को अगवाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में पीड़िता की शिनाख्त के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है.
परिजनों के मुताबिक, ये घटना उस वक्त हुई जब किशोरी मार्केट में सामान लेने गई थी. किशोरी काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी. परिजन उसकी खोजबीन कर ही रहे थे, तभी देर रात को अचानक वह अपने घर पहुंची. किशोरी बदहवास हालत में थी.
किशोरी का आरोप है कि एक युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे ऑटो में जबरन बैठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया. आरोप है कि आरोपियों ने शराब पी हुई थी.
किशोरी का आरोप है कि उसके साथ मारपीट भी की गई. इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म भी किया. किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो उनके होश उड़ गये. किशोरी की मां उसे नजदीक के पुलिस चौकी लेकर पहुंची.
किशोरी की आपबीती सुनकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की. सीओ कोतवाली अभिषेक पटेल ने कहा कि आरोपियों को बक्शा नहीं जाएगा. आरोपी उवैश को पुलिस गिरफ्त में ले लिया गया है.
सीओ अभिषेक पटेल ने बताया कि किसी भी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.
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