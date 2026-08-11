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शारदा नहर में किशोरी ने लगाई छलांग, बचाने कूदा बस चालक जीशान भी डूबने लगा; दो युवकों ने बचाई जान, किशोरी की तलाश जारी

शारदा नहर में किशोरी ने लगाई छलांग ( Photo credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : पढुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा चौराहे पर मंगलवार को एक किशोरी (16) ने पुल से शारदा नहर में छलांग लगा दी. किशोरी को डूबता देख निजी बस चालक ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में छलांग लगा दी. करीब 300 मीटर तक वह तेज बहाव के बीच किशोरी को बचाने के लिए जूझता रहा, लेकिन जब वह खुद डूबने लगा तो मौके पर मौजूद दो युवकों ने नहर में छलांग लगाकर उसे बाहर निकाला. हालांकि, किशोरी तेज बहाव में बह गई और दोपहर तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका.





सीओ निघासन शिवम कुमार ने बताया कि किशोरी को बचाने के प्रयास में नहर में कूदे बस चालक जीशान को सुरक्षित बाहर निकालकर सीएचसी भेजा गया है. उसकी हालत सामान्य है. दोनों अन्य युवकों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. किशोरी की तलाश के लिए नहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. शारदा नहर में किशोरी ने लगाई छलांग (Video credit: ETV Bharat) मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह ढखेरवा चौराहा स्थित शारदा नहर पुल पर अचानक एक किशोरी ने नहर में छलांग लगा दी. किशोरी को डूबता देखकर वहां से गुजर रही निजी बस के चालक मेरठ निवासी जीशान ने तुरंत नहर में छलांग लगा दी. उसने करीब 300 मीटर तक किशोरी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहर के तेज बहाव में वह खुद भी डूबने लगा.