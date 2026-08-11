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शारदा नहर में किशोरी ने लगाई छलांग, बचाने कूदा बस चालक जीशान भी डूबने लगा; दो युवकों ने बचाई जान, किशोरी की तलाश जारी

सीओ निघासन शिवम कुमार ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए नहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

शारदा नहर में किशोरी ने लगाई छलांग
शारदा नहर में किशोरी ने लगाई छलांग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
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लखीमपुर खीरी : पढुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा चौराहे पर मंगलवार को एक किशोरी (16) ने पुल से शारदा नहर में छलांग लगा दी. किशोरी को डूबता देख निजी बस चालक ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में छलांग लगा दी. करीब 300 मीटर तक वह तेज बहाव के बीच किशोरी को बचाने के लिए जूझता रहा, लेकिन जब वह खुद डूबने लगा तो मौके पर मौजूद दो युवकों ने नहर में छलांग लगाकर उसे बाहर निकाला. हालांकि, किशोरी तेज बहाव में बह गई और दोपहर तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका.


सीओ निघासन शिवम कुमार ने बताया कि किशोरी को बचाने के प्रयास में नहर में कूदे बस चालक जीशान को सुरक्षित बाहर निकालकर सीएचसी भेजा गया है. उसकी हालत सामान्य है. दोनों अन्य युवकों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. किशोरी की तलाश के लिए नहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

शारदा नहर में किशोरी ने लगाई छलांग (Video credit: ETV Bharat)

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह ढखेरवा चौराहा स्थित शारदा नहर पुल पर अचानक एक किशोरी ने नहर में छलांग लगा दी. किशोरी को डूबता देखकर वहां से गुजर रही निजी बस के चालक मेरठ निवासी जीशान ने तुरंत नहर में छलांग लगा दी. उसने करीब 300 मीटर तक किशोरी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहर के तेज बहाव में वह खुद भी डूबने लगा.

बस चालक जीशान को बचाया गया.
बस चालक जीशान को बचाया गया. (Photo credit: ETV Bharat)


इसी दौरान मौके पर मौजूद सुजानपुर गांव निवासी दिनेश और लखहा निवासी मुकद्दम ने साहस दिखाते हुए नहर में छलांग लगा दी. दोनों ने जीशान को अचेत अवस्था में बाहर निकाला. पढुआ थाना प्रभारी ने उसे अपनी गाड़ी से रमियाबेहड़ सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत सामान्य बताई.

मौके पर मौजूद भीड़
मौके पर मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)

जीशान के नहर में उतरने के दौरान लोगों ने नहर में एक बड़े घड़ियाल देखने का दावा किया. इसके बावजूद दिनेश और मुकद्दम ने हिम्मत नहीं हारी और नहर में उतरकर जीशान की जान बचाई. नहर किनारे किशोरी की चप्पलें बरामद हुईं हैं. किशोरी के परिजनों के मुताबिक, किशोरी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था. वह घटना से करीब एक घंटे पहले घर से निकली थी और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे.


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों तथा गोताखोरों की मदद से नहर में किशोरी की तलाश शुरू कराई. तेज बहाव के कारण तलाश अभियान में काफी दिक्कतें सामने आईं. नहर के आसपास भी पुलिस और स्थानीय लोग किशोरी की तलाश में जुटे रहे.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में किशोरी ने नदी में लगाई छलांग; जान की परवाह किए बिना युवक ने बचाई जान

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