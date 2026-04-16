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गेहूं काटने गई किशोरी पर गुलदार ने घात लगाकर किया हमला, गंभीर घायल

बाराकोट इलाके में गुलदार का आतंक छाया हुआ है. गुलदार के हमले में एक किशोरी गंभीर घायल हो गई.

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प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 12:36 PM IST

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चंपावत: लोहाघाट तहसील क्षेत्र के बाराकोट इलाके में खेत में गेहूं काटने गई एक 17 वर्षीय किशोरी पर गुलदार ने हमला कर दिया. घायल किशोरी को उपजिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया. जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने घटना की सूचना पर उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचकर घायल किशोरी का हाल जाना है. वहीं बेहतर इलाज के चिकित्सकों को निर्देश दिए.

जनपद चंपावत के बाराकोट ब्लॉक अंतर्गत मऊ (चौमेल) क्षेत्र में गुलदार के हमले में 17 वर्षीय किशोरी ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई. तत्काल घायल किशोरी को उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.घटना की सूचना पर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने लोहाघाट अस्पताल पहुंचकर किशोरी का हाल जाना. वहीं उसके बेहतर इलाज के डॉक्टरों को निर्देश दिए. प्राप्त जानकारी अनुसार बुधवार शाम अपने घर के पास खेत में गेंहू काटने के दौरान गुलदार ने किशोरी पर हमला किया.

17 वर्षीय घायल ज्योति अधिकारी पुत्री कल्याण सिंह अधिकारी कक्षा 12 की छात्रा है. वहीं इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में घायल ज्योति का जहां हालचाल जाना है. वहीं परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने वन विभाग को घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगाने के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा है. वहीं उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सक विराज राठी के अनुसार गुलदार के हमले में घायल किशोरी के गले व मुंह में गुलदार ने हमला कर उसे गंभीर घायल किया है. घायल किशोरी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है. वर्तमान में घायल किशोरी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

मार्च 2026 में लोहाघाट विकास खंड के धोनी शिलिंग गांव के डगला तोक में लेपर्ड ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. हमले में महिला के चेहरे पर चोटे आई थी. वहीं, काशीपुर के रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दस्तक से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया था. घटना के दौरान साथ मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया था जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भागा था.

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