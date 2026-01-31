ETV Bharat / state

शोहदे से परेशान किशोरी ने दी जान; जबरन शादी का बना रहा था दबाव, केस दर्ज

मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि परिजनों की सूचना पर किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है.

आगरा में किशोरी ने दी जान.
आगरा में किशोरी ने दी जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:34 AM IST

2 Min Read
आगरा: मलपुरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने शोहदे से परेशान होकर सुसाइड कर लिया. आरोपी युवक न सिर्फ किशोरी पर शादी का दबाव बना रहा था, बल्कि उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की थी. फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि परिजनों की सूचना पर किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर दो सगे भाईयों, उनकी मां और एक रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

परिजनों की शिकायत: परिजनों की शिकायत के मुताबिक, मलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 28 जनवरी 2026 को दोपहर में उनकी बेटी गायब हो गई. तलाश शुरू की गई तो बेटे ने देखा कि दो आरोप उनकी बेटी को बाइक पर लेकर जा रहे हैं. बेटे ने जब उन्हें रोका तो दोनों ने बेटे की पिटाई कर दी. शोरगुल होने पर लोग मौके पर जमा होने लगे. इसके बाद दोनों आरोपी वहां से भाग गए.

जान से मारने की दी धमकी दी: परिजनों के मुताबिक, घटना के बाद वह लोग बेटी को लेकर घर आ गए. इसके बाद बेटी ने आरोपी युवक की करतूत परिजनों को बताई. कहा कि आरोपी लंबे समय से परेशान कर रहा था. शादी का दबाव बना रहा है. वह पहले रास्ते में फब्तियां कसता था. अब तो रास्ता रोकर छेड़छाड़ करने लगा. साथ ही बदनाम करने की धमकी देता था.

बदनामी के डर से किया सुसाइड: पीड़ित पिता ने बताया कि बेटा और मेरी पत्नी आरोपी पड़ोसी के घर पहुंचे और उसके परिजनों को करतूत बताई. इसके बाद परिजनों ने भी अभद्रता की. गाली गलौज देने लगे. बेटी के साथ भी अभद्रता की गई. इससे बेटी मानसिक तौर पर परेशान हो गई और इसी तनाव में उसने आत्मघाती कदम उठाया. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

