महराजगंज में किशोरी ने बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म; नवजात को नाली में फेंका, पेट दर्द की शिकायत पर पहुंची थी अस्पताल

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 5:07 PM IST

महराजगंज : जिला अस्पताल में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. अस्पताल में सामान्य इलाज कराने आई एक किशोरी ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दे दिया. मामला तब और गंभीर हो गया जब नवजात को नाली में फेंककर दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते सफाईकर्मी की नजर पड़ने से उसकी जान बच गई. सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर करवाई की जाएगी.

सीएमएस डॉ. एके. द्विवेदी ने बताया कि नवजात को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक है. उन्होंने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जो अब पूरे प्रकरण की जांच कर रही है.

सफाईकर्मी के मुताबिक, कोठीभार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी पेट दर्द की शिकायत लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी. डॉक्टरों की सलाह पर उसे भर्ती किया गया. भर्ती होने के कुछ देर बाद किशोरी बाथरूम गई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया.

इसके बाद नवजात को अस्पताल परिसर के बाहर कपड़े में लपेटकर नाली में फेंक दिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक महिला ने उसे छिपाने का प्रयास भी किया. इसी बीच अस्पताल के सफाईकर्मी की नजर नाली में पड़े नवजात पर पड़ी. उसने तुरंत महिला को रोकते हुए नवजात को सुरक्षित निकाला और इसकी सूचना अस्पताल स्टाफ को दी.

घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा–तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग जुट गए. अस्पताल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवजात को वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के चलते वेंटिलेटर पर रखा गया है. किशोरी का उपचार किया जा रहा है.



