दिवाली की रात पटना में किशोरी से हैवानियत, छोटी बहन पर पिस्तौल तानकर सामूहिक दुष्कर्म
दिवाली की रात पटना के बाढ़ इलाके में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ. वारदात उसकी छोटी बहन के सामने हुआ. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 9, 2026 at 7:10 PM IST
पटना : दिवाली की रात अपने पिता को खोजने निकली किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ. बहन पर पिस्तौल तानकर उसको अगवा किया फिर छोटी बहन के सामने ही 4 आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म
यह पूरी दरिंदगी पीड़ित किशोरी की छोटी बहन की आंखों के सामने हुई, जिसे बदमाशों ने पिस्तौल तानकर चुप करा दिया था. खौफनाक घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ पुलिस हरकत में आ गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए चार संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताक्ष कर रही है. सुरक्षा कारणों से पीड़ित युवती की पहचान गुप्त रखी गई है.
छोटी बहन की कनपटी पर पिस्टल रखकर किया सामूहिक दुष्कर्म
पीड़ित लड़की की छोटी बहन ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रात के करीब 11 बज चुके थे और उनके पिता अभी तक घर नहीं लौटे थे. पिता की चिंता में 17 वर्षीय किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ उन्हें खोजने के लिए घर से बाहर निकली. दोनों बहनें अभी अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही पहुंची थीं कि पास के ही गांव के चार युवकों ने उन्हें बीच रास्ते में घेर लिया.
"मैं अपने पिता को खोजने के लिए जा रही थी तभी बगल गांव के युवक रोड से कूदकर हमारे पास आ गए. मैं और छोटी मेरी बहन भागे लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और छोटी बहन की कनपटी पर पिस्टल सटाकर मेरे साथ चारों युवकों ने गलत काम किया."- पीड़ित किशोरी
अगवा करके गांव से दूर ले गए आरोपी
उन्होंने सबसे पहले नाबालिग लड़की को दबोचा और उसका मुंह कपड़े से कसकर बांध दिया ताकि वह शोर न मचा सके. जब छोटी बहन ने इसका विरोध किया और अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, तो एक बदमाश ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप रहने को मजबूर कर दिया.
छोटी बहन का बयान दर्ज
छोटी बहन के अनुसार, खौफ में डूबी उसकी आंखों के सामने ही चारों युवक उसकी बड़ी बहन को जबरन घसीटते हुए घर से करीब एक से डेढ़ किलोमीटर दूर एक सुनसान ग्रामीण सड़क की ओर ले गए. वहां ले जाकर उन दरिंदों ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.
रात 1 बजे जैसे-तैसे घर लौटी लड़कियां
सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी युवक वहां से फरार हो गए. बदहवास और सदमे में डूबी पीड़ित किशोरी अपनी छोटी बहन के सहारे रात करीब 1 बजे वापस अपने घर पहुंची और बिलखते हुए परिवार को अपने साथ हुई इस खौफनाक दरिंदगी की जानकारी दी.
छोटी बहन ने डायल 112 पर किया था फोन
छोटी बहन ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत 'डायल 112' पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही बाढ़ थाना पुलिस की गश्ती टीम (डायल 112) तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़िता को अपने संरक्षण में लेकर मेडिकल जांच के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा.
पीड़िता की मां की हो चुकी है दो साल पहले मौत
इस घटना ने एक ऐसे परिवार को झकझोर कर रख दिया है, जो पहले से ही कई दुखों का सामना कर रहा था. स्थानीय लोगों और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की मां का करीब दो साल पहले ही मौत हो चुकी थी. पत्नी की मौत के बाद से पीड़ित लड़की के पिता अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं.
''मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना वाली रात ही टीम गठित कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाकर चार संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस इन संदिग्धों से कड़ाई से पूछताक्ष कर रही है. घटना से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है.''- रामकृष्ण, डीएसपी, बाढ़ अनुमंडल
पीड़ित किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे भेजकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी.
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