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दिवाली की रात पटना में किशोरी से हैवानियत, छोटी बहन पर पिस्तौल तानकर सामूहिक दुष्कर्म

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म ( ETV Bharat )

पटना : दिवाली की रात अपने पिता को खोजने निकली किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ. बहन पर पिस्तौल तानकर उसको अगवा किया फिर छोटी बहन के सामने ही 4 आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म