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सगी मां और सौतेले पिता पर किशोरी ने लगाया देह व्यापार में धकेलने का आरोप, हाथ जोड़कर पुलिस से मांगी सुरक्षा

किशोरी ने सगी मां और सौतेले पिता पर लगाया देह व्यापार में धकेलने का आरोप ( PHOTO-ETV Bharat )

रुड़की: जिस घर को बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, अगर उसी घर में एक मासूम खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो यह समाज के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है. रुड़की में एक ऐसा ही सनसनीखेज और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक किशोरी ने अपनी सगी मां और सौतेले पिता पर उसे गलत गतिविधियों में धकेलने और देह व्यापार के लिए मजबूर करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. परेशान किशोरी किसी तरह घर से निकलकर रुड़की कोतवाली पहुंची और पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा बयां करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, 23 नवंबर को एक किशोरी रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पहुंची. इस दौरान किशोरी ने पुलिस को बताया कि, जब वह महज सात साल की थी, तभी उसके पिता का निधन हो गया था. पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई. कुछ समय बाद मां ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली.