ETV Bharat / state

मेरठ में गैर संप्रदाय के युवक के साथ होटल में मिली किशोरी, हिंदूवादी संगठन का हंगामा, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को कब्जे में ले लिया है. किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया जाएगा.

हिंदूवादी संगठन ने किया हंगामा.
हिंदूवादी संगठन ने किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : सदर बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार को एक होटल में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैर संप्रदाय के युवक के मिलने पर जमकर हंगामा हुआ. होटल में किशोरी के होने की सूचना पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे. दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को थाने लाई. किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

सदर बाजार थाना क्षेत्र में थापर नगर स्थित होटल रणजीत में हिंदूवादी संगठन के युवकों ने आज दोपहर बाद अचानक छापा मारा. एक गैर समुदाय के युवक को किशोरी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा और पिटाई की. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और किशोरी का परिजनों को सूचना दी.

पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग. (Video Credit; ETV Bharat)

थाने पहुंचे किशोरी के परिजनों ने तहरीर दी. आरोप लगाया कि बहला फुसला कर गैर संप्रदाय के युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है. इतना ही नहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि युवक के मोबाइल में किशोरी के साथ आपत्तिजनक वीडियो भी हैं. नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक ने कहा, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी शख्स को होटल में एंट्री नहीं दी जा सकती, तो आखिर एक गैर संप्रदाय के युवक के साथ किशोरी कैसे होटल में प्रवेश कर गई.

उन्होंने होटल पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यह गोरखधंधा चल कैसे रहा है. कार्तिक ने बताया, काफी दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी. बंद कमरे में 16 साल की हिंदू नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया युवक फरदीन 23 साल का है. फरदीन के मोबाइल से कुछ अन्य आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र के नाबालिग को कमरा कैसे मिला, ये कहीं न कहीं पुलिस की ढील की वजह से है.

वहीं हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा, ये सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है. इस तरह से हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं की जा रही हैं, जिसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है. क्यों भला होटल में ये घटना हुई. उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, ऐसे होटलों की जांच हो और इनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले में सख्त एक्शन नहीं हुआ तो हिंदूवादी संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे.

थाना सदर बाजार के प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि किशोरी के परिवार की ओर से युवक के खिलाफ जो तहरीर दी गई है, उसके आधार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया जाएगा. आरोपी के मोबाईल को कब्जे में ले लिया गया है.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने दरोगा समेत तीन को रौंदा, सब्जी बेच रहे थे दंपति, ट्रक ड्राइवर हिरासत में

TAGGED:

MEERUT NEWS
HINDU ORGANIZATION CREATES A RUCKUS
TEENAGE GIRL FOUND IN A HOTEL
मेरठ में लव जिहाद
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.