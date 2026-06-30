हापुड़ में दबंगों ने किशोरी को पिलाया तेजाब, छेड़छाड़ का विरोध करने पर जबरन घर में घुसे, दो गिरफ्तार
आरोपी पीड़िता की बहन से छेड़छाड़ करते थे. पीड़िता ने इसका विरोध किया था. पुलिस दो अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 6:45 PM IST
हापुड़ : थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में किशोरी को तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है. किशोरी ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर चार मनचले जबरन घर में घुस गए और वारदात को अंजाम दिया. तेजाब पिलाने से किशोरी की हालत बिगड़ गई. परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस बाकी दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
पीड़िता के पिता ने थाना हापुड़ देहात में प्रार्थना पत्र देकर बताया, उसकी दूध की डेयरी है. सोमवार शाम करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि किशोरी ने तेजाब पी लिया है. जब वह घर पहुंचा तो पता चला कि ग्राम गोंदी का रहने वाला कादिर पुत्र अबरार, नाजिम पुत्र सालिम ने पीछे से आकर तेजाब पिला दिया, जिसके कारण बेटी की आंखें बंद होने लगीं.
पीड़िता ने बताया, कादिर और नाजिम के साथ अब्दुल्ला पुत्र सालिम और सालिम पुत्र इकलाक भी थे. चारों ने मिलकर जबरदस्ती तेजाब पिलाया है. पीड़िता की बहन ने बताया कि पहले भी कादिर और नाजिम दूध की डेयरी पर आते जाते पीछा करते थे और उसके साथ छेड़खानी करते थे. इस बात की जानकारी बहन को दी थी.
इसके बाद पीड़िता ने सालिम से इसकी शिकायत की थी. इससे सभी आरोपी नाराज थे. सोमवार शाम को जबरन घर में घुस गए. पीड़िता की मां से गाली गलौज की और किशोरी को तेजाब पिला दिया. आरोपियों ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी. परिजनों ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां पर उपचार चल रहा है.
नगर सीओ अनीता चौहान ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें : बनारस सेंट्रल जेल में तैयार हो रहे हो फर्नीचर की जबरदस्त डिमांड, 60% से ज्यादा मार्जिन में इजाफा