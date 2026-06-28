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किशोरी पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव, 6 दिन तक बंधक बनाकर रखा, आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है, जहां बेकनगंज इलाके में पीड़िता को छह दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़िता के मुताबिक, घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले मोतीझील इलाके में हुई, जहां उसकी मुलाकात अरमान नाम के एक युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी. बीते 21 जून को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के बहाने नमक फैक्ट्री चौराहे पर बुलाया. वहां वह अपने दो साथियों के साथ कार में आया और किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. बाद में घर छोड़ने के बहाने वह उसे बेकनगंज स्थित अपने आवास पर ले गया, जहां उसे कैद कर लिया गया. धर्म परिवर्तन का दबाव और क्रूर यातनाएं