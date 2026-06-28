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किशोरी पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव, 6 दिन तक बंधक बनाकर रखा, आरोपी गिरफ्तार

रावतपुर थानाक्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच में शुरू.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 1:05 PM IST

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कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है, जहां बेकनगंज इलाके में पीड़िता को छह दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पीड़िता के मुताबिक, घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले मोतीझील इलाके में हुई, जहां उसकी मुलाकात अरमान नाम के एक युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी. बीते 21 जून को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के बहाने नमक फैक्ट्री चौराहे पर बुलाया. वहां वह अपने दो साथियों के साथ कार में आया और किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. बाद में घर छोड़ने के बहाने वह उसे बेकनगंज स्थित अपने आवास पर ले गया, जहां उसे कैद कर लिया गया.

धर्म परिवर्तन का दबाव और क्रूर यातनाएं

पीड़िता का आरोप है कि बंधक बनाए जाने के बाद आरोपी और उसके परिवार ने उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला. विरोध करने पर उसे बुरका पहनने के लिए मजबूर किया गया और जबरन कलमा पढ़वाया गया. मांग न मानने पर किशोरी को भूखा रखकर गर्म चिमटे से दागा गया और प्रतिबंधित मांस खिलाने की कोशिश भी की गई. इस क्रूरता में आरोपी युवक के साथ-साथ उसके घर की महिलाएं और युवतियां भी शामिल थीं, जो विरोध करने पर पीड़िता की बेरहमी से पिटाई करती थीं.

सऊदी अरब में बेचने की धमकी

पीड़िता के मुताबिक, यातनाओं का सिलसिला यहीं नहीं थमा, आरोपियों ने किशोरी को धमकी दी कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी, तो उसे सऊदी अरब ले जाकर बेच दिया जाएगा. शनिवार की सुबह पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकलने में सफल रही और अपने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

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