चमोली में दर्दनाक बड़ा हादसा, पिंडर नदी में नहाते वक्त डूबने से किशोरी की मौत
चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में पिंडर नदी में नहाते समय डूबी किशोरी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 24, 2026 at 5:48 PM IST
चमोली: कर्णप्रयाग क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच नदी किनारे नहाना एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ. जहां पिंडर नदी में नहाने गई एक किशोरी की तेज बहाव में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. किशोरी की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है.
पिंडर नदी में नहाते वक्त डूबी किशोरी: जानकारी के मुताबिक, कर्णप्रयाग के गांधीनगर निवासी 15 साल की अमृता पुत्री मनोज कुमार पिंडर नदी में नहा रही थी. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धारा में बहकर डूब गई. जिसे देख मौके पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए. उन्होंने आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही कोतवाल विनोद थपलियाल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: इसके बाद पुलिस, डीडीआरएफ और स्थानीय युवाओं ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद किशोरी को नदी से बाहर निकाला गया और बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
बता दें कि सूबे में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के चलते लोग बड़ी संख्या में नदियों और जल स्रोतों की ओर रुख कर रहे हैं. अक्सर देखा जा रहा है कि स्थानीय लोग और यात्री नदी किनारे नहाते या पानी में उतरते दिखाई देते हैं, लेकिन पहाड़ी नदियों का तेज बहाव और गहराई कई बार जानलेवा साबित हो जाती है.
इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे ऐसे दर्दनाक हादसे सामने आ रहे हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से समय-समय पर लोगों से नदी किनारे सतर्कता बरतने और गहरे पानी में न उतरने की अपील की जाती रही है, लेकिन लोग चेतावनियों को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.
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