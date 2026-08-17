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रुद्रप्रयाग में 14 वर्षीय किशोरी ने उठाया खौफनाक कदम, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुद्रप्रयाग: कोतवाली रुद्रप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कंडाली में 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. कक्षा नौ में अध्ययनरत किशोरी का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला. घटना से परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. किशोरी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

विकासखंड अगस्त्यमुनि में छात्रा कक्षा नौ में पढ़ती थी. वह पढ़ाई के सिलसिले में पिछले कुछ समय से अपने नाना के घर ग्राम कंडाली में रह रही थी. स्थानीय लोगों के अनुसार किशोरी शांत स्वभाव की थी और पढ़ाई में उसकी विशेष रुचि थी. ऐसे में अचानक उसकी मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध है. बीते दिन किशोरी घर में अकेली थी. इसी दौरान परिजनों ने उसका फंदे से लटका शव देखा. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.

आनन-फानन में किशोरी को उपचार के लिए अगस्त्यमुनि स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली रुद्रप्रयाग पुलिस सक्रिय हुई. कोतवाल मुकेश चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेज दिया.