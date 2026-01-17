महराजगंज में तेंदुए के हमले में किशोरी की मौत; खेत में घात लगाए बैठा था, गर्दन पर किया हमला
डीएफओ निरंजन सर्वे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेंदुए के पदचिह्न मिले हैं.
Published : January 17, 2026 at 7:11 PM IST
महराजगंज : निचलौल वन्य क्षेत्र से सटे ग्राम बढ़या मुस्तकील में शनिवार को तेंदुए के हमले में किशोरी (16) की मौत हो गई. किशोरी नहर किनारे स्थित बंधे की ओर गई थी. इस दौरान घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया. किशोरी की गर्दन पर घाव के निशान मिले हैं. किशोरी को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं ग्रामीणों ने पिंजरे लगाने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.
महराजगंज के निचलौल वन्य क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बढ़या मुस्तकील के रहने वाले आबिद अली की पुत्री शैरुन (16) शनिवार को नहर किनारे स्थित बंधे की ओर गई थी. पिता आबिद अली ने बताया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है. वह निचलौल गये हुये थे कुछ काम के लिये. तभी घर से फोन आया कि लड़की पर जानवर ने हमला कर दिया है. उसको इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है. लड़की खेत में काम से गई थी. वहीं भाई ने बताया कि मां ने कुछ काम से उसको भेजा था, इस दौरान बाघ ने हमला कर दिया है.
डीएफओ निरंजन सर्वे ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. प्रारंभिक जांच में तेंदुए के पदचिह्न मिले हैं. आशंका है कि तेंदुआ जंगल से लगभग 200 मीटर दूर गन्ने के खेत में छिपा था और वहीं से किशोरी पर हमला कर दिया. टीम यह भी पता लगा रही है कि तेंदुआ गांव की ओर तो नहीं गया है. वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं.
