ETV Bharat / state

महराजगंज में तेंदुए के हमले में किशोरी की मौत; खेत में घात लगाए बैठा था, गर्दन पर किया हमला

शैरुन (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

महराजगंज : निचलौल वन्य क्षेत्र से सटे ग्राम बढ़या मुस्तकील में शनिवार को तेंदुए के हमले में किशोरी (16) की मौत हो गई. किशोरी नहर किनारे स्थित बंधे की ओर गई थी. इस दौरान घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया. किशोरी की गर्दन पर घाव के निशान मिले हैं. किशोरी को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं ग्रामीणों ने पिंजरे लगाने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.

महराजगंज में तेंदुए के हमले में किशोरी की मौत (Video credit: ETV Bhara)