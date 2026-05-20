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धौलपुर: किशोरी को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, छुड़ाया तब तक तोड़ चुकी थी दम...पशुओं को पानी पिलाने गई थी

धौलपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल नदी किनारे बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया. पशुओं को पानी पिलाने गई 14 वर्षीय किशोरी पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया. मगरमच्छ किशोरी को नदी में खींच ले गया. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद किशोरी को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना से परिवार में कोहराम मच गया.

उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है. राजघाट निवासी भारती (14) पुत्री दीनदयाल मवेशियों को पानी पिलाने चंबल नदी गई थी. पशु नदी में पानी पी रहे थे. कुछ देर बाद भारती उन्हें बाहर निकालने लगी, तभी अचानक नदी में मगरमच्छ ने हमला कर दिया. मगरमच्छ ने भारती को पानी में खींच लिया. घटना के समय वहां मौजूद दो बच्चियों ने शोर मचाया तो बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे. काफी प्रयास के बाद किशोरी को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन तब तक भारती दम तोड़ चुकी थी.