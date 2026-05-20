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धौलपुर: किशोरी को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, छुड़ाया तब तक तोड़ चुकी थी दम...पशुओं को पानी पिलाने गई थी

ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद किशोरी को मगरमच्छ से छुड़ा तो लिया, लेकिन तब तक दम तोड़ चुकी थी.

Villagers searching for a teenage girl in the Chambal River, and people standing on the bank
चंबल नदी में किशोरी की तलाश करते ग्रामीण और किनारे खड़े लोग (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 3:00 PM IST

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धौलपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल नदी किनारे बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया. पशुओं को पानी पिलाने गई 14 वर्षीय किशोरी पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया. मगरमच्छ किशोरी को नदी में खींच ले गया. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद किशोरी को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना से परिवार में कोहराम मच गया.

उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है. राजघाट निवासी भारती (14) पुत्री दीनदयाल मवेशियों को पानी पिलाने चंबल नदी गई थी. पशु नदी में पानी पी रहे थे. कुछ देर बाद भारती उन्हें बाहर निकालने लगी, तभी अचानक नदी में मगरमच्छ ने हमला कर दिया. मगरमच्छ ने भारती को पानी में खींच लिया. घटना के समय वहां मौजूद दो बच्चियों ने शोर मचाया तो बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे. काफी प्रयास के बाद किशोरी को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन तब तक भारती दम तोड़ चुकी थी.

किशोरी को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ. (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें:मगरमच्छ के हमले में चरवाहे की मौत: दो बेटों के सामने पिता को चंबल नदी में खींच ले गया क्रोकोडाइल

पहले भी हुए हमले: सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. राजघाट क्षेत्र में चंबल नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल मौजूद हैं. लोगों के अनुसार, अक्सर इनका झुंड नदी किनारे देखा जाता है. इसके बावजूद ग्रामीण पशुओं को पानी पिलाने और चराने को घाट ले जाते हैं. राजघाट पर पहले भी मगरमच्छ के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

पढ़ें: अलवर में मगरमच्छ पर क्रूरता: ग्रामीणों ने डंडों से पीटा, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई के निर्देश

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