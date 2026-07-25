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बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत, शिनाख्त की कोशिश

रामगंगा रेलवे पुल पर 15 वर्षीय अज्ञात किशोरी ट्रेन की चपेट में आई.

ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत
ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 1:44 PM IST

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बरेली: रामगंगा रेलवे पुल पर शनिवार को एक 15 वर्षीय अज्ञात किशोरी के ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद किशोरी का शव दो हिस्सों में बंट गया. शव का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक पर, तो दूसरा रामगंगा नदी में जा गिरा. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.


इंस्पेक्टर जीआरपी सुशील वर्मा के अनुसार, यह घटना शनिवार सुबह करीब 5 बजे एक ट्रेन के गुजरने के दौरान हुआ. कुछ देर बाद रामगंगा स्टेशन पर पहुंची ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना स्टेशन मास्टर को दी. सूचना मिलते ही स्टेशन प्रशासन ने जीआरपी को अवगत कराया.

मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर, ट्रैक पर पड़े शव के हिस्से को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. जीआरपी के मुताबिक, मृतका की उम्र लगभग 15 वर्ष है. उसके पास से न कोई पहचान पत्र, मोबाइल या अन्य सामान बरामद हुई है, जिससे उसकी पहचान हो सके. हालांकि, पहचान के लिए आसपास के थानों और जनपदों को सूचना दे दी गई है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के कारणों और घटना की परिस्थितियों के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. वहीं, किशोरी की शिनाख्त का प्रयास लगातार जारी है. इंस्पेक्टर जीआरपी सुशील वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस नाबालिक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है.

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