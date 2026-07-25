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बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत, शिनाख्त की कोशिश

बरेली: रामगंगा रेलवे पुल पर शनिवार को एक 15 वर्षीय अज्ञात किशोरी के ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद किशोरी का शव दो हिस्सों में बंट गया. शव का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक पर, तो दूसरा रामगंगा नदी में जा गिरा. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.



इंस्पेक्टर जीआरपी सुशील वर्मा के अनुसार, यह घटना शनिवार सुबह करीब 5 बजे एक ट्रेन के गुजरने के दौरान हुआ. कुछ देर बाद रामगंगा स्टेशन पर पहुंची ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना स्टेशन मास्टर को दी. सूचना मिलते ही स्टेशन प्रशासन ने जीआरपी को अवगत कराया.



मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर, ट्रैक पर पड़े शव के हिस्से को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. जीआरपी के मुताबिक, मृतका की उम्र लगभग 15 वर्ष है. उसके पास से न कोई पहचान पत्र, मोबाइल या अन्य सामान बरामद हुई है, जिससे उसकी पहचान हो सके. हालांकि, पहचान के लिए आसपास के थानों और जनपदों को सूचना दे दी गई है.