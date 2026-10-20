झांसी में छेड़खानी से परेशान किशोरी ने की आत्महत्या!
युवक जबरन शादी करने और घर से भगा ले जाने का दबाव बनाने का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:05 PM IST
झांसी: जिले में छेड़खानी और उत्पीड़न से परेशान 16 वर्षीय किशोरी ने सोमवार को आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि कुछ युवक किशोरी पर जबरन शादी करने और घर से भगा ले जाने का दबाव बना रहे थे.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के अनुसार, किशोरी कक्षा नौ में पढ़ती थी, स्कूल जाने के दौरान, कुछ युवक उसे लगातार परेशान कर रहे थे. किशोरी ने इसकी जानकारी अपने चचेरे भाई को दी. जब भाई ने युवकों की हरकतों का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी.
परिवार का आरोप है कि लगातार मिल रही धमकियों और उत्पीड़न से किशोरी परेशान थी, फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है.
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