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झांसी में छेड़खानी से परेशान किशोरी ने की आत्महत्या!

युवक जबरन शादी करने और घर से भगा ले जाने का दबाव बनाने का आरोप.

छेड़खानी परेशान किशोरी ने की आत्महत्या
छेड़खानी परेशान किशोरी ने की आत्महत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2026 at 4:05 PM IST

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झांसी: जिले में छेड़खानी और उत्पीड़न से परेशान 16 वर्षीय किशोरी ने सोमवार को आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि कुछ युवक किशोरी पर जबरन शादी करने और घर से भगा ले जाने का दबाव बना रहे थे.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के अनुसार, किशोरी कक्षा नौ में पढ़ती थी, स्कूल जाने के दौरान, कुछ युवक उसे लगातार परेशान कर रहे थे. किशोरी ने इसकी जानकारी अपने चचेरे भाई को दी. जब भाई ने युवकों की हरकतों का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (VIDEO Credit: ETV Bharat)
किशोरी के चाचा ने बताया कि घटना वाले दिन किशोरी के माता-पिता कन्या भोज में शामिल होने गए थे. किशोरी अपनी बहन के साथ घर पर थी. कुछ देर बाद उसकी बहन खेलने के लिए बाहर चली गई. वापस लौटने पर दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दरवाजा खोला गया, जहां, अंदर किशोरी का शव रोशनदान से लटका मिला. इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई.सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने कृष्णा राजपूत नाम के युवक पर किशोरी को परेशान करने और उसके चचेरे भाई के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत की है.

परिवार का आरोप है कि लगातार मिल रही धमकियों और उत्पीड़न से किशोरी परेशान थी, फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है.

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