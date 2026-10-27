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कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा; रोडवेज बस की टक्कर से किशोरी की मौत, 10 घायल

अस्पताल में मौजूद पुलिस अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : जिले के पडरौना में मंगलवार को भीषण हादसा हो गया. हादसे में बेकाबू रोडवेज बस ने कई राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया. बस की टक्कर से एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है. वहीं, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.

एएसपी सिद्धार्थ वर्मा के मुताबिक, रोडवेज बस ने सुभाष चौक समेत कई स्थानों पर लोगों को टक्कर मारी है. पुलिस ने बस और चालक को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जानकारी में एक बच्ची की मौत और 10 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है. घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है. आरोपों की जांच कराई जा रही है.

