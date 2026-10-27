कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा; रोडवेज बस की टक्कर से किशोरी की मौत, 10 घायल
एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पुलिस ने बस और चालक को हिरासत में ले लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:03 PM IST
कुशीनगर : जिले के पडरौना में मंगलवार को भीषण हादसा हो गया. हादसे में बेकाबू रोडवेज बस ने कई राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया. बस की टक्कर से एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है. वहीं, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.
एएसपी सिद्धार्थ वर्मा के मुताबिक, रोडवेज बस ने सुभाष चौक समेत कई स्थानों पर लोगों को टक्कर मारी है. पुलिस ने बस और चालक को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जानकारी में एक बच्ची की मौत और 10 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है. घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है. आरोपों की जांच कराई जा रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, पडरौना रोडवेज बस स्टेशन से चालक बस लेकर कसया की तरफ जा रहा था. इसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई. आरोप है कि बस चालक ने पहले सुभाष चौक और इसके बाद पीडी मॉल के पास खड़ी एक कार को पीछे से टक्कर मार दी.
आरोप है कि इसके बावजूद चालक ने बस नहीं रोकी और छावनी मोहल्ले समेत रास्ते में कई जगहों पर राहगीरों को टक्कर मार दी. पडरौना से रविंद्रनगर धूस के बीच हुए इस हादसे से लोगों में दहशत फैल गई. हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
घटना की सूचना मिलते ही पडरौना और रविंद्रनगर धूस थाने की पुलिस के साथ यातायात विभाग की टीम सक्रिय हुई. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है. हादसे की सूचना पर एएसपी सिद्धार्थ वर्मा भी जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.
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