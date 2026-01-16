ETV Bharat / state

पिता श्राद्धकर्म में..इधर बेटी घर से लापता, तीन दिन बाद कुएं में मिला शव

कैमूर: '12 जनवरी 2026 को मैं अपनी पत्नी को लेकर रोहतास के कोचस थाना के सतसा गांव में रिश्तेदार के घर श्राद्ध कार्यक्रम में गया था. मेरी बेटी घर में अकेली थी. श्राद्धकर्म के बाद उसी दिन शाम घर लौटे तो मेरी बेटी घर में नहीं थी. आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने मेरी बेटी को नहीं देखा था. काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी नहीं मिली.'

"बिना देर किए उसी दिन पुलिस को इसकी सूचना दी. बेटी के लापता होने का आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. मेरी बेटी की खोजबीन नहीं की. 12 जनवरी से लापता बेटी 13, 14 जनवरी को भी बरामद नहीं हो सकी. 15 जनवरी को सूचना मिली की गांव के कुएं में एक शव पड़ा हुआ है. देखने गया तो मेरी बेटी का शव था." -मृतका के पिता

पड़ोस के गांव के युवक पर हत्या का आरोप: किशोरी के पिता ने बताया कि अगर प्रशासन समय पर खोज बिन करता तो यह घटना नहीं हो पाती. मृतक के पिता ने आशंका जताते हुए कहा कि मेरी बेटी से सबार थाना क्षेत्र के बहेरी गांव निवासी एक लड़का अक्सर फोन से बात करता था. मुझे शक है कि उसी के द्वारा मेरी बेटी की हत्या कर शव को कुआं में फेंक दिया गया है.

कई तरह के सवाल: दरअसल, मामला बेलाव थाना क्षेत्र के नौहट्टा का है. गांव में कुआं से किशोरी का शव मिलने से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है. मौत का क्या कारण है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा.