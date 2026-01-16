ETV Bharat / state

पिता श्राद्धकर्म में..इधर बेटी घर से लापता, तीन दिन बाद कुएं में मिला शव

कैमूर में तीन दिनों से लापता किशोरी का शव कुएं में मिला. पुलिस किशोरी की मौत का कारण तलाश रही है.

Girl Dead Body Recover From Well In Kaimur
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 3:17 PM IST

कैमूर: '12 जनवरी 2026 को मैं अपनी पत्नी को लेकर रोहतास के कोचस थाना के सतसा गांव में रिश्तेदार के घर श्राद्ध कार्यक्रम में गया था. मेरी बेटी घर में अकेली थी. श्राद्धकर्म के बाद उसी दिन शाम घर लौटे तो मेरी बेटी घर में नहीं थी. आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने मेरी बेटी को नहीं देखा था. काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी नहीं मिली.'

"बिना देर किए उसी दिन पुलिस को इसकी सूचना दी. बेटी के लापता होने का आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. मेरी बेटी की खोजबीन नहीं की. 12 जनवरी से लापता बेटी 13, 14 जनवरी को भी बरामद नहीं हो सकी. 15 जनवरी को सूचना मिली की गांव के कुएं में एक शव पड़ा हुआ है. देखने गया तो मेरी बेटी का शव था." -मृतका के पिता

पड़ोस के गांव के युवक पर हत्या का आरोप: किशोरी के पिता ने बताया कि अगर प्रशासन समय पर खोज बिन करता तो यह घटना नहीं हो पाती. मृतक के पिता ने आशंका जताते हुए कहा कि मेरी बेटी से सबार थाना क्षेत्र के बहेरी गांव निवासी एक लड़का अक्सर फोन से बात करता था. मुझे शक है कि उसी के द्वारा मेरी बेटी की हत्या कर शव को कुआं में फेंक दिया गया है.

कई तरह के सवाल: दरअसल, मामला बेलाव थाना क्षेत्र के नौहट्टा का है. गांव में कुआं से किशोरी का शव मिलने से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है. मौत का क्या कारण है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा.

"घटना की जानकारी मिली है. सूचना पर पहुंची पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि मौत कैसे हुई है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -मनोरंजन भारती, डीएसपी, भभुआ

पुलिस के खिलाफ नाराजगी: सूचना पर पहुंचे भभुआ नप सभापति विकास तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी ने प्रशासन के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आए दिन रोज हत्या बलात्कार की घटना जिले में हो रही है, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है. अगर कैमूर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता है तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी.

"प्रशासन सुस्ती छोड़कर सही से काम करे. इस तरह की होने वाली घटनाओं पर रोक लगाए. अन्यथा जनता का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ जाएगा. किशोरी का शव मिलने के मामले में पुलिस जल्द खुलासा कर आरोपी पर कार्रवाई करे." -बब्लू तिवारी, नप सभापति, भभुआ

