आगरा में यौन उत्पीड़न से परेशान किशोरी ने दी जान; पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

आगरा में यौन उत्पीड़न से परेशान किशोरी ने दी जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: अछनेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी ने सुसाइड कर लिया है. परिजनों ने बिना पुलिस को बताए उसका दाह संस्कार भी कर दिया. वहीं, मृतका की चचेरी बहन ने जब सुसाइड की वजह बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. किशोरी ने यौन उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या का रास्ता चुना था. इसके बाद परिजनों ने केस दर्ज करा. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दो की तलाश की जा रही है.

अछनेरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह मामला 22 जनवरी 2026 का है. परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया. 26 जनवरी को परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया गया है.

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. मृतका की चचेरी बहन का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है. सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

12वीं की छात्रा थी किशोरी: पुलिस के मुताबिक, मृतका की उम्र करीब 15 साल थी और वह 12वीं छात्रा थी. किशोरी की चचेरी बहन ने पुलिस और परिजनों को बताया कि गांव के ही लड़के ने उसके साथ धोखा किया.

आरोपी ने बहन से दोस्ती की, उसका यौन उत्पीड़न किया. फिर अश्लील वीडियो बनाए और ब्लैकमेल करने लगा. इतना ही नहीं आरोपी ने अपने दो दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने का दबाव बनाया. जब किशोरी ने इंकार किया तो आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी.