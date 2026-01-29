ETV Bharat / state

आगरा में यौन उत्पीड़न से परेशान किशोरी ने दी जान; पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

अछनेरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह मामला 22 जनवरी 2026 का है. केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

आगरा में यौन उत्पीड़न से परेशान किशोरी ने दी जान.
आगरा में यौन उत्पीड़न से परेशान किशोरी ने दी जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 2:05 PM IST

आगरा: अछनेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी ने सुसाइड कर लिया है. परिजनों ने बिना पुलिस को बताए उसका दाह संस्कार भी कर दिया. वहीं, मृतका की चचेरी बहन ने जब सुसाइड की वजह बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. किशोरी ने यौन उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या का रास्ता चुना था. इसके बाद परिजनों ने केस दर्ज करा. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दो की तलाश की जा रही है.

अछनेरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह मामला 22 जनवरी 2026 का है. परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया. 26 जनवरी को परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया गया है.

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. मृतका की चचेरी बहन का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है. सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

12वीं की छात्रा थी किशोरी: पुलिस के मुताबिक, मृतका की उम्र करीब 15 साल थी और वह 12वीं छात्रा थी. किशोरी की चचेरी बहन ने पुलिस और परिजनों को बताया कि गांव के ही लड़के ने उसके साथ धोखा किया.

आरोपी ने बहन से दोस्ती की, उसका यौन उत्पीड़न किया. फिर अश्लील वीडियो बनाए और ब्लैकमेल करने लगा. इतना ही नहीं आरोपी ने अपने दो दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने का दबाव बनाया. जब किशोरी ने इंकार किया तो आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

आरोपी के मोबाइल में मिले क्लिप: चचेरी बहन के खुलासे के बाद परिजनों ने जब एक आरोपी को पकड़ा तो उसके पास दो मोबाइल मिले. इनमें किशोरी और अन्य के आपत्तिजनक वीडियो, ऑडियो क्लिप मिले. इस पर परिजन ने पुलिस को सूचना दी. थाने से एक एसआई मौके पर आए.

किशोरी के पिता का आरोप है कि एसआई अपने साथ आरोपी को और उसका मोबाइल फोन ले गए. हमें भी थाने बुलाया. पुलिस ने तहरीर ली और दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया. इसका विरोध किया तो पुलिस ने कहा कि तहरीर ठीक नहीं है.

पुलिस ने कई बार बुलाकर तहरीर लिखवाई. हर बार तहरीर में कोई न कोई कमी बताकर भेज दिया. वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही गई तब जाकर 26 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है.

