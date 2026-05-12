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कौशांबी के वन स्टॉप सेंटर में किशोरी ने लगाई फांसी, उठे गंभीर सवाल

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

किशोरी ने लगाई फांसी
किशोरी ने लगाई फांसी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:40 AM IST

3 Min Read
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कौशांबी: जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मेडिकल कॉलेज स्थित 'वन स्टॉप सेंटर' में 17 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद जिला प्रशासन और महिला कल्याण विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही जांच में जुट गई है.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमलेश कुमार के मुताबिक, मृतका सुष्मिती पुत्री फूलचंद सरोज करारी थाना क्षेत्र के सचवारा गांव की रहने वाली थी, जिसका पड़ोस के ही एक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. मामले को लेकर वह घर से चली गई थी, जिसके बाद 17 अप्रैल 2026 को घर वालो ने करारी थाने में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के बाद, किशोरी ने परिजनों के साथ घर जाने की इच्छा जाहिर किया, लेकिन परिजनों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया.

परिजनों ने बाल कल्याण समिति को एक हलफनामा दाखिल किया और उसमें किशोरी से कोई भी संबंध नहीं रखने की बात लिखी और उसे अपने साथ नहीं रखने की बात भी लिखा है. इसके बाद CWC (बाल कल्याण समिति) के आदेश पर किशोरी को करीब 20 दिन पहले सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 'वन स्टॉप सेंटर' भेजा गया था. जहां सोमवार की देर रात किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. वहीं वन स्टॉप सेंटर का संचालन प्रशासन के संरक्षण में होने के बावजूद एक किशोरी का आत्मघाती कदम उठा लेना सेंटर की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान लगाता है. वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही पाई गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि एक किशोरी जिसको करारी पुलिस ने बरामद किया था उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले को गहनता से जांच किया जा रहा है. जांच में जो भी सत्यता पाई जाएगी, उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई किया जाएगा.

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