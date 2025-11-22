प्रेमी की मौत की उड़ी अफवाह, सदमे में प्रेमिका ने भी कर ली खुदकुशी
23 वर्षीय युवक का दूसरे संप्रदाय की किशोरी से दो साल से था प्रेम प्रसंग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 11:17 AM IST
मेरठ: जिले में एक 16 वर्षीय किशोरी ने प्रेमी की मौत की झूठी खबर सूनकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि युवक का किशोरी से पिछले दो सालों से प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों अलग-अलग समुदाय के होने के कारण परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे.
पुलिस के अनुसार, मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में किशोरी ने गांव के प्रधान के ऑफिस में जाकर अपनी जान दे दी. किशोरी का दो साल से गैर सम्प्रदाय के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 23 वर्षीय दीपांशु से प्रेम संबंध होने के कारण किशोरी के घर के बाहर जाने पर भी पाबंदी थी. हालांकि दोनों छुपकर मिलते रहे.
बताया कि शुक्रवार शाम गांव में अचानक अफवाह फैल गई कि युवक ने अपनी जान दे दी. इस बात से किशोरी आहत हो गई. किशोरी ने जिद की कि वह एक बार दीपांशु को देखना चाहती है. लेकिन किशोरी की बुआ उसे ग्राम प्रधान के घर लेकर चली गई. जहां किशोरी को समझाने की कोशिश की गई. इस बीच किशोरी ने प्रधान के कार्यालय में जाकर आत्महत्या कर ली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
ग्राम प्रधान संयोगिता के मुताबिक, किशोरी को उसके घरवाले काउंसलिंग के लिए लेकर आए थे. किशोरी को समझाया जा रहा था, तभी किशोरी चाय बनाने चली गई. इसी बीच उनके कार्यालय में जाकर उसने आत्महत्या कर ली.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया क प्रेमी युगल अलग-अलग संप्रदाय से थे. युवक की झूठी मौत के सदमे की वजह से किशोरी ने आत्महत्या कर ली. पूरे मामले में कोई भी तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
