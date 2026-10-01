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प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी, हाई वोल्टेज ड्रामा

मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले में प्रेमी से शादी करने की जिद ने एक नाबालिग किशोरी को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों की सहमति नहीं मिलने से नाराज किशोरी बुधवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसे टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी पहुंच गई. काफी देर तक चली समझाने के बाद पुलिस किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही.



मामला तिकुनिया थाना क्षेत्र का है. बुधवार को एक नाबालिग किशोरी अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. देखते ही देखते इसकी खबर आसपास के लोगों में फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई.