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प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी, हाई वोल्टेज ड्रामा

काफी देर समझाने के बाद पुलिस ने किशोरी को टावर से उतारा, काउंसिलिंग सेंटर भेजा.

मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी
मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 11:09 AM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले में प्रेमी से शादी करने की जिद ने एक नाबालिग किशोरी को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों की सहमति नहीं मिलने से नाराज किशोरी बुधवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसे टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी पहुंच गई. काफी देर तक चली समझाने के बाद पुलिस किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही.

मामला तिकुनिया थाना क्षेत्र का है. बुधवार को एक नाबालिग किशोरी अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. देखते ही देखते इसकी खबर आसपास के लोगों में फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई.

बताया गया कि किशोरी अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों की ओर से उसकी मांग पर सहमति नहीं मिल रही थी. इससे नाराज होकर उसने मोबाइल टावर पर चढ़ने का फैसला किया. टावर पर पहुंचने के बाद किशोरी नीचे मौजूद लोगों और पुलिस से लगातार प्रेमी से शादी कराने की मांग करती रही. घटना की सूचना मिलते ही तिकुनिया प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए किशोरी से बातचीत शुरू की. प्रभारी निरीक्षक ने फोन के माध्यम से उससे लगातार बात की और उसे समझाया कि पहले वह सुरक्षित नीचे उतर आए. पुलिस की ओर से काफी देर तक समझाने और भरोसा दिलाने के बाद किशोरी टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हुई. उसके सुरक्षित नीचे आते ही पुलिसकर्मियों और परिजनों ने राहत की सांस ली. इसके बाद पुलिस ने किशोरी को अपने संरक्षण में लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू की.

तिकुनिया प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ी हुई थी. पुलिस ने उससे बातचीत कर उसे समझाया, जिसके बाद वह सुरक्षित नीचे उतर आई. प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, किशोरी को काउंसिलिंग सेंटर भेजा गया है. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

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