गेस्ट हाउस में किशोरी के साथ पकड़ा गया युवक, मोबाइल में मिली युवतियों की अश्लील तस्वीरें

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में शिमला बाईपास स्थित बंसल होम के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापा मारा. छापे के दौरान एक मुस्लिम युवक एक किशोरी के साथ पकड़ा गया. जिस कमरे में दोनों मिले, वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है. पुलिस दोनों को अपने साथ आईएसबीटी चौकी पुलिस ले गई. युवक का मोबाइल फोन चेक किया गया तो उसमें तमाम युवतियों की अश्लील तस्वीरें मिलीं.

चौकी में किशोरी ने उसके साथ किसी तरह की घटना होने से इंकार किया है. जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित के परिजन को बुलाया. काउंसिलिंग करने के बाद उसे परिवार वालों के सुपुर्द किया गया. साथ ही आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जारी है. बजरंग दल के कार्यकर्ता अमन स्वेडिया ने बताया है कि-