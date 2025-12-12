ETV Bharat / state

गेस्ट हाउस में किशोरी के साथ पकड़ा गया युवक, मोबाइल में मिली युवतियों की अश्लील तस्वीरें

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापा मारा

ACTION TAKEN AT A GUEST HOUSE
देहरादून अपराध समाचार (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 12, 2025 at 8:43 AM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में शिमला बाईपास स्थित बंसल होम के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापा मारा. छापे के दौरान एक मुस्लिम युवक एक किशोरी के साथ पकड़ा गया. जिस कमरे में दोनों मिले, वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है. पुलिस दोनों को अपने साथ आईएसबीटी चौकी पुलिस ले गई. युवक का मोबाइल फोन चेक किया गया तो उसमें तमाम युवतियों की अश्लील तस्वीरें मिलीं.

चौकी में किशोरी ने उसके साथ किसी तरह की घटना होने से इंकार किया है. जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित के परिजन को बुलाया. काउंसिलिंग करने के बाद उसे परिवार वालों के सुपुर्द किया गया. साथ ही आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जारी है. बजरंग दल के कार्यकर्ता अमन स्वेडिया ने बताया है कि-

एक मुस्लिम युवक हैदर एक किशोरी को एक गेस्ट हाउस में लेकर गया था. कार्यकर्ताओं ने तत्काल इसकी सूचना आीएसबीटी पुलिस को दी. बजरंग दल के कार्यकर्ता कोतवाली पटेल नगर पुलिस के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे. उस दौरान आरोपी युवक एक किशोरी के साथ था. आरोपी का मोबाइल चेक किया गया तो उसके मोबाइल में कई हिंदू युवतियों की अश्लील फोटो थीं.
-अमन स्वेडिया, बजरंग दल कार्यकर्ता-

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हैदर अश्लील फोटो खींचकर युवतियों को ब्लैकमेल करता है. साथ ही गेस्ट हाउस के मालिक से जब किशोरी को कमरा देने के बारे में सवाल किया गया तो उसने पैसे देकर मामला रफादफा करने की बात कही. आरोपी गेस्ट हाउस संचालक 1000 रुपये लेकर किसी को भी बिना आईडी के कमरे उपलब्ध कराता है. आरोपी संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने और गेस्ट हाउस सील करने के लिए पुलिस से मांग की गई है.

पुलिस ने बताया क्या हुआ: आईएसबीटी चौकी प्रभारी हर्ष अरोड़ा ने बताया है कि-

किशोरी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह टिहरी की रहने वाली है. उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ. जिसके बाद किशोरी के परिजनों को देहरादून बुलाया गया. परिजनों ने किसी तरह से कार्रवाई करने से इंकार किया है. साथ ही किशोरी की काउंसलिंग करने के बाद उसे उनके सुपुर्द किया गया. वहीं आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जारी है.
-हर्ष अरोड़ा, चौकी प्रभारी, आईएसबीटी-

ये भी पढ़ें: घर में घुसकर नाबालिग की मांग में जबरन भरा सिंदूर, भगाने में हुआ नाकाम तो की अभद्रता, भेजा गया जेल

Last Updated : December 12, 2025 at 8:48 AM IST

TAGGED:

YOUTH CAUGHT WITH A TEENAGER
DEHRADUN CRIME NEWS
मुस्लिम युवक के साथ पकड़ी किशोरी
देहरादून गेस्ट हाउस छापा
ACTION TAKEN AT A GUEST HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.