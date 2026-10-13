श्रावस्ती में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, मौत की वजह पर सस्पेंस
इकौना के बढ़ईपुरवा गांव की घटना, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:05 PM IST
श्रावस्ती: जिले के इकौना थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई. वाकया सोमवार रात का बताया जा रहा है. मंगलवार सुबह परिजनों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया. फिलहाल किशोरी की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.
पुलिस के अनुसार, जयचंदपुर कटघरा गांव के मजरा बढ़ईपुरवा निवासी राजाराम विश्वकर्मा की बेटी अंशिका विश्वकर्मा (15) का शव मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर इकौना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत पासवान की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की. टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया.
सीओ इकौना भरत पासवान ने बताया कि किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घटना को लेकर कई सवाल बने हुए हैं और पुलिस जांच में जुटी है.
दूसरी ओर किशोरी के परिवार में मौत से कोहराम मचा है. किशोरी मौत के पीछे क्या कारण हैं, इसके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है. परिवार के लोगों से भी जानकारी ली है.
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