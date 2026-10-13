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श्रावस्ती में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, मौत की वजह पर सस्पेंस

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती: जिले के इकौना थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई. वाकया सोमवार रात का बताया जा रहा है. मंगलवार सुबह परिजनों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया. फिलहाल किशोरी की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

सीओ इकौना (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के अनुसार, जयचंदपुर कटघरा गांव के मजरा बढ़ईपुरवा निवासी राजाराम विश्वकर्मा की बेटी अंशिका विश्वकर्मा (15) का शव मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर इकौना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.