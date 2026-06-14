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18 साल के सिद्ध गोपाल की बहादुरी; यमुना में डूब रही किशोरी को बचाया, दूसरी को बचाने में खुद डूबा

कानपुर देहात में हादसा, युवक और दूसरी किशोरी की गोताखोर कर रहे तलाश, गांव में मचा कोहराम

हादसे के बाद नदी किनारे बिलखते परिजन.
हादसे के बाद नदी किनारे बिलखते परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 7:55 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 9:03 PM IST

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कानपुर देहात: जिले के मूसानगर कस्बा क्षेत्र के यमुना किनारे स्थित नया पुरवा गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां यमुना में नहाने गईं दो किशोरियां गहरे पानी में डूबने लगीं. उन्हें बचाने के लिए कूदे 18 वर्षीय युवक ने एक किशोरी को तो बचा लिया, लेकिन दूसरी किशोरी और वह खुद युवक तेज धार में बह गए. घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. पुलिस ने गोताखोरों की टीम लगाकर यमुना में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नया पुरवा निवासी सुबह करीब 9.30 बजे भूरी देवी (10) पुत्री सुनील कुमार, और ज्योति देवी (15) पुत्री अनिल कुमार यमुना नदी में नहाने गई थीं. नहाते समय दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. उनकी चीख-पुकार सुनकर पास में ही मौजूद सिद्ध गोपाल (18) पुत्र पृथ्वीनाथ ने बिना देरी किए यमुना में छलांग लगा दी. सिद्ध गोपाल ने पहले ज्योति को खींचकर किनारे पहुंचाया और उसकी जान बचा ली. इसके बाद वह भूरी को बचाने के लिए दोबारा पानी में उतरा. तेज बहाव और गहराई के कारण वह खुद भी भूरी के साथ डूब गया.

बताते हैं कि भूरी की मां भी यमुना में भैंसों को नहला रही थी. अपनी बेटी और युवक को डूबता देख उसने शोर मचाना शुरू किया. शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे. भूरी और सिद्ध गोपाल को बचाने के लिए गांव की दो महिलाएं भी यमुना में कूदीं, लेकिन गहराई ज्यादा होने से वे भी डूबने लगीं. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कपड़े और रस्सी के सहारे दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इधर कुछ देर में ही घटना की जानाकरी प्रशासन को मिल गई. क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर राजीव सिरोही, नायब तहसीलदार अभिनव चतुर्वेदी, थाना प्रभारी अमित वर्मा, उप निरीक्षक सुनील कुमार, राघवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

SDRF और स्थानीय गोताखोरों द्वारा यमुना में भूरी देवी और सिद्ध गोपाल की तलाश जारी है. देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं लग सका था. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है. सिद्ध गोपाल की बहादुरी की गांव में हर कोई तारीफ कर रहा है.

इस बारे में क्षेत्राधिकारी राजीव सिरोही ने बताया कि गोताखोरों की 3 टीमें लगाई गई हैं. SDRF को भी सूचना दे दी गई है. रात होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, लेकिन सुबह होते ही फिर से सर्च ऑपरेशन तेज किया जाएगा. नायब तहसीलदार अभिनव चतुर्वेदी ने कहा कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार हर संभव सरकारी मदद दी जाएगी. ग्रामीणों से अपील की है कि बच्चों को अकेले नदी में नहाने न भेजें. यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बहाव बहुत तेज है.

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Last Updated : June 14, 2026 at 9:03 PM IST

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