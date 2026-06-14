ETV Bharat / state

18 साल के सिद्ध गोपाल की बहादुरी; यमुना में डूब रही किशोरी को बचाया, दूसरी को बचाने में खुद डूबा

कानपुर देहात: जिले के मूसानगर कस्बा क्षेत्र के यमुना किनारे स्थित नया पुरवा गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां यमुना में नहाने गईं दो किशोरियां गहरे पानी में डूबने लगीं. उन्हें बचाने के लिए कूदे 18 वर्षीय युवक ने एक किशोरी को तो बचा लिया, लेकिन दूसरी किशोरी और वह खुद युवक तेज धार में बह गए. घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. पुलिस ने गोताखोरों की टीम लगाकर यमुना में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नया पुरवा निवासी सुबह करीब 9.30 बजे भूरी देवी (10) पुत्री सुनील कुमार, और ज्योति देवी (15) पुत्री अनिल कुमार यमुना नदी में नहाने गई थीं. नहाते समय दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. उनकी चीख-पुकार सुनकर पास में ही मौजूद सिद्ध गोपाल (18) पुत्र पृथ्वीनाथ ने बिना देरी किए यमुना में छलांग लगा दी. सिद्ध गोपाल ने पहले ज्योति को खींचकर किनारे पहुंचाया और उसकी जान बचा ली. इसके बाद वह भूरी को बचाने के लिए दोबारा पानी में उतरा. तेज बहाव और गहराई के कारण वह खुद भी भूरी के साथ डूब गया.

बताते हैं कि भूरी की मां भी यमुना में भैंसों को नहला रही थी. अपनी बेटी और युवक को डूबता देख उसने शोर मचाना शुरू किया. शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे. भूरी और सिद्ध गोपाल को बचाने के लिए गांव की दो महिलाएं भी यमुना में कूदीं, लेकिन गहराई ज्यादा होने से वे भी डूबने लगीं. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कपड़े और रस्सी के सहारे दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इधर कुछ देर में ही घटना की जानाकरी प्रशासन को मिल गई. क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर राजीव सिरोही, नायब तहसीलदार अभिनव चतुर्वेदी, थाना प्रभारी अमित वर्मा, उप निरीक्षक सुनील कुमार, राघवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.