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देहरादून में किशोरी ने 3 किशोरों पर लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, हिरासत में लिए गए आरोपी

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत 14 वर्षीय किशोरी ने तीन युवकों को सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के तीन युवक उसे बहला फुसलाकर कर जंगल में ले गए और कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला कर सामूहिक दुष्कर्म किया. उसके बाद बीती सुबह एक ई रिक्शा चालक उसे बेहोशी की हालत में घर के बाहर उतार गया. किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर तीनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश करेगी.

महिला ने कोतवाली पटेल नगर में शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई है कि गुरुवार शाम करीब सात बजे 14 वर्षीय बेटी धुलाई को आए कपड़े देने के लिए पटेल नगर क्षेत्र में गई थी. उसी दौरान एक किशोर ने बेटी को फोन कर हरिद्वार बाईपास स्थित एक स्कूल के पास बुलाया. बेटी वहां पहुंची तो वहां दो अन्य किशोर भी थे. उसके बाद तीनों किशोरी को बहला फुसलाकर जंगल में ले गए और कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. उसके बाद तीनों किशोर ने शुक्रवार सुबह ई रिक्शा से बेटी को घर के बाहर छोड़ दिया और पड़ोस में रहने वाली सहेली घर में लेकर आई.