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मेरठ में सिलाई सीखने गई किशोरी का अपहरण के बाद दुष्कर्म, पूरी रात निर्वस्त्र बाग में पड़ी रही, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को किया गिऱफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )