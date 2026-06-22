मेरठ में सिलाई सीखने गई किशोरी का अपहरण के बाद दुष्कर्म, पूरी रात निर्वस्त्र बाग में पड़ी रही, आरोपी गिरफ्तार

मेरठ में सिलाई सीखने गई किशोरी का अपहरण के बाद दुष्कर्म, पूरी रात निर्वस्त्र बाग में पड़ी रही, आरोपी गिरफ्तार
पूरी रात परिवार वाले खोजते रहे. जब किशोरी का कहीं कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:10 PM IST
मेरठ : खरखौदा थाना क्षेत्र में सिलाई सीखने गई एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता को रविवार को अगवा किया गया. पीड़िता खोजबीन के दौरान एक बाग में बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र मिली. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
रविवार को मेरठ के खरखौदा क्षेत्र से एक किशोरी अपने घर से सिलाई सीखने गई. लेकिन जब घर नहीं लौटी. पूरी रात परिवार वाले खोजते रहे. जब किशोरी का कहीं कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की.
17 वर्षीय किशोरी के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी खोजबीन की. परिजन और रिश्तेदारों ने भी तलाश में लगे रहे. सोमवार को किशोरी बाग में बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी मिली.
सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. होश में आने पर किशोरी ने आपबीती बताई. पीड़िता ने बताया, गांव के ही एक व्यक्ति ने उसका अपहरण किया और दुष्कर्म किया. बेहोश होने पर छोड़ कर भाग गया.
सीओ किठोर रामप्रकाश ने बताया कि किशोरी का परिवार मूल रूप मुंडाली थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है. बीते 10 सालों से परिवार खरखौदा थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रहा है. किशोरी रविवार को रोज की तरह सिलाई सीख कर घर वापिस आ रही थी, तो उसे महिलाल नाम के शख्स ने लिफ्ट के बहाने अपने साथ दोपहिया वाहन पर बैठा लिया. उसके बाद उसे सुनसान जगह पर ले गया.
पूछताछ में पीड़िता ने बताया, आरोपी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर मारपीट की, इससे वह बेहोश हो गई. पूरी रात वह वहीं पड़ी रही. आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़ कर भाग गया.
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो की धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है. किशोरी को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है. कोर्ट में भी पीड़िता के बयान कराए जाएंगे. महिला आयोग सदस्या हिमानी अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में आयोग भी आवश्यक कार्रवाई करेगा. मामला संज्ञान में आया है. परिवार से भी मिला जाएगा. बेटी को इंसाफ मिलेगा.
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