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फिरोजाबाद में किशोर को बंधक बनाकर पीटा; चोरी के शक में पिटाई, पुलिस ने शुरू की जांच

थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक किशोर की पिटाई का वीडियो सामने आया है.

फिरोजाबाद में किशोर को बंधक बनाकर पीटा.
फिरोजाबाद में किशोर को बंधक बनाकर पीटा. (Photo Credit: File Photo)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 8:22 AM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद: चोरी के शक में एक किशोर को लोगों ने घर में बंधक बनाकर पीटा. इस मारपीट का वीडियो भी बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. घटना के वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वहीं, पुलिस भी वायरल वीडियो की जांच करने की बात कह रही है. घटना मक्खनपुर थाना क्षेत्र की है.

थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक किशोर की पिटाई का वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने यह वारदात की है.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला फिरोजाबाद जनपद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. गांव के कुछ लोग जिनमें एक महिला भी शामिल है. एक नाबालिग को बंधक बनाकर पीट रहे हैं.

वायरल वीडियो में कुछ लोग एक किशोर के हाथ-पैर बांधकर लाठी-डंडों से पिटाई करते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने किशोर पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पकड़ लिया और खुद ही सजा देने लगे.

पिटाई के दौरान किशोर रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी. वीडियो संज्ञान में आते ही मक्खनपुर थाना पुलिस हरकत में आई है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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