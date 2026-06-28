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फतेहपुर में किशोरी से मिलने पहुंचा किशोर; ग्रामीणों ने पकड़कर की पिटाई, पुलिस ने दोनों को परिजनों को सौंपा

फतेहपुर : खखरेरू थाना क्षेत्र के एक गांव में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हुई दोस्ती के बाद शनिवार को नाबालिग किशोर एक किशोरी से मिलने पहुंचा. इस दौरान गांव के बाहर परिजनों और ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. आरोप है कि इस दौरान लोगों ने किशोर की पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई, जहां पूछताछ के बाद दोनों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस को किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

जानकारी के अनुसार, गाजीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक किशोर की सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से एक किशोरी से दोस्ती हुई थी. पूछताछ में पता चला कि शनिवार को दोनों मिलने के लिए गांव के बाहर पहुंचे और साथ जाने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान किशोरी के परिजनों को इसकी जानकारी मिल गई. परिजनों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया.

आरोप है कि इस दौरान लोगों ने किशोर की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर खखरेरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले आई. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों नाबालिग हैं. दोनों के बीच काफी समय से जान पहचान थी.