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बांदा में सांप के काटने से किशोर समेत दो की मौत, रात में सोते समय डसा, मेडिकल कॉलेज में गई दोनों की जान

दोनों ही मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

प्रतिकात्मक फोटो.
प्रतिकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:16 PM IST

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बांदा : सर्पदंश से दो अलग-अलग जगहों पर एक किशोरी व एक किशोर की मौत हो गई. दोनों ही रात में अपने घर में सो रहे थे. किशोरी जमीन में सो रही थी, जबकि किशोर घर में चारपाई पर सो रहा था. दोनों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पहली घटना बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के कतरावल गांव की है. यहां पर एक 16 वर्षीय संध्या देवी जो मूलरूप से कमासिन थाना क्षेत्र की जामू गांव की रहने वाली थी और अपने मां के यहां रह रही थी. मामा तेज बहादुर ने बताया कि संध्या के पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. अपनी मां के साथ ननिहाल में रह रही थी. हाई स्कूल में पढ़ती थी. शुक्रवार की रात जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही थी. रात के अंधेरे में एक सर्प ने गर्दन में डस लिया. संध्या ने घटना की जानकारी दी तो हम इसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे और भर्ती कराया. जहां पर इलाज के दौरान संध्या ने दम तोड़ दिया.

वहीं दूसरी घटना बदौसा थाना क्षेत्र के गजपतिपुर गांव की है. जहां पर एक 15 साल के लाला राम नाम के किशोर को शुक्रवार की देर रात घर में चारपाई पर सोने के दौरान एक सर्प ने डस लिया. जिससे उसकी भी हालत बिगड़ गई. परिजनों को जानकारी हुई तो जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर इसकी हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने इसे प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई.

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि दो अलग-अलग क्षेत्र में सर्पदंश से दो बच्चों की मौत की जानकारी मिली है. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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