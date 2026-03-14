अचानक कुत्ते की तरह भौंकने लगा किशोर; एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने में भूलकर न करें यह गलती
मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि इंजेक्शन का पूरा डोज न लगाने के कारण यह समस्या हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 1:01 PM IST
मिर्जापुर: कछवां थाना क्षेत्र के जोगीपुरवा गांव निवासी किशोर को 4 महीने पहले कुत्ते ने काटा था. किशोर ने एंटी रेबीज के दो इंजेक्शन भी लगवाए थे, लेकिन अब रेबीज की चपटे में आ गया है. डॉक्टर्स का कहना है कि किशोर पर अब इंजेक्शन का भी असर नहीं पड़ने वाला है.
पीड़ित बच्चे के दिव्यांग पिता कभी अस्पताल तो कभी मंदिर जा रहे हैं, ताकि बेटे की जान बचाई जा सके. डॉक्टर के मुताबिक, रेबीज का इंजेक्शन भी अब काम नहीं करेगा. किशोर को क्वारंटाइन में रहना होगा. इसमें बचने के चांसेस भी न के बराबर ही हैं.
कछवा थाना क्षेत्र के जोगीपुरवा गांव निवासी करन (17) पुत्र भाईलाल कुछ महीने पहले अपने ननिहाल हरौवा गया हुआ था. वहां पर 4 महीने पहले उसे कुत्ते ने काट लिया था. तबह एक इंजेक्शन ननिहाल में लगाया गया और दूसरा इंजेक्शन कछवां CHC में लगाया गया. इसके बाद कोई इंजेक्शन परिवार वालों ने नहीं लगवाया, जबकि 4 इंजेक्शन लगने चाहिए.
इसी लापरवाही के कारण 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र करन अचानक कुत्तों की तरह आवाज निकलने लगा है. उसके चलने और बैठने का भी अंदाज बदल गया है. मामला तब सामने आया जब दिव्यांग पिता भाईलाल कछवां थाना क्षेत्र के जमुआ चौराहे पर स्थित श्रीराम जानकी मंदिर और हनुमान मंदिर में बेटे को लेकर पहुंचे. वहां उन्होंने बेटे को बचाने के लिए मन्नत मांगी. इससे पहले वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे थे.
मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि इंजेक्शन का पूरा डोज न लगाने के कारण यह समस्या हुई है. इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं. इसमें रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं, तो सांस की नली सिकुड़ने लगती है. इससे आवाज कुत्ते की तरह आने लगती है. उसको पानी से भी डर लगेगा. इस बीमारी में बचने की संभावना न के बराबर होती है. इसलिए पूरी डोज लगवानी जरूरी होती है.
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