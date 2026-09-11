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छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व पर बाजार गुलजार, साड़ियों से लेकर सराफा तक बढ़ी रौनक, चांदी के सामान में दिखा महंगाई का असर

कपड़ा बाजार के साथ सोने-चांदी के सामानों की भी तीजा में बढ़ी बिक्री, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Teeja Festival 2026 market
छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व पर बाजार गुलजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 4:43 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोक पर्व तीजा को लेकर राजधानी रायपुर का बाजार पूरी तरह सज चुका है. 14 सितंबर को मनाए जाने वाले इस पावन त्योहार के लिए कपड़ा और सराफा दुकानों में रौनक है. तीजा पर बहू-बेटियों को नई साड़ियां और चांदी के गहने देने की खास परंपरा है, जिसके चलते पिछले एक हफ्ते से बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. मायके आने की खुशी और त्योहार के उत्साह ने पूरे शहर को उत्सव के माहौल में डुबो दिया है.

इस दिन महिलाएं सज-धजकर, शृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करती हैं. बाजार में चांदी की पायल, बिछिया, अंगूठी और भगवान की मूर्तियों की जमकर खरीदारी हो रही है. छत्तीसगढ़ की हर महिला इस पारंपरिक उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है.

कपड़ा बाजार के साथ सोने-चांदी के सामानों की भी तीजा में बढ़ी बिक्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सराफा बाजार में रौनक

सराफा कारोबारी लक्ष्मीनारायण लाहोटी के मुताबिक, तीजा पर्व के दौरान चांदी के सामान की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ का यह प्रमुख त्योहार है और पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है. सराफा का भी कारोबार काफी हद तक महिला ग्राहकों पर ही निर्भर करता है, जहां पुरुष केवल चेन, ब्रेसलेट या अंगूठी खरीदते हैं, वहीं महिलाओं के लिए बिंदिया से लेकर बिछिया तक शृंगार की एक लंबी लिस्ट होती है. यही वजह है कि महिलाओं से जुड़े त्योहार सराफा बाजार के व्यापार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें इस समय पायल, बिछिया, अंगूठी, चाबी गुच्छा और चांदी की मूर्तियों की सबसे ज्यादा डिमांड है.

Teeja Festival 2026 market
बाजार में चांदी की पायल, बिछिया, अंगूठी और भगवान की मूर्तियों की जमकर खरीदारी हो रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बढ़ती कीमतों के बीच 'लाइट वेट' ज्वेलरी का ट्रेंड

चांदी की बढ़ती कीमतों को लेकर सराफा व्यापारी का कहना है कि दाम में तेजी का असर ग्राहकों की खरीदारी पर जरूर पड़ा है. पहले जहां महिलाएं भारी और ज्यादा वजन वाले चांदी के पारंपरिक आभूषण खरीदना पसंद करती थीं, वहीं अब बजट को ध्यान में रखते हुए उनका रुझान बदल गया है. दाम बढ़ने की वजह से बाजार में अब कम वजन और लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड सबसे ज्यादा देखी जा रही है, जिससे महिलाएं अपने बजट के दायरे में रहकर तीजा के शृंगार और परंपरा को बखूबी निभा पा रही हैं.

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बढ़ती कीमतों के बीच 'लाइट वेट' ज्वेलरी का ट्रेंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कपड़ा कारोबार गुलजार, साड़ियों की दुकान में रौनक

कपड़ा कारोबारी मनोज छतरे ने बताया कि इस साल तीजा का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा. कपड़े का बाजार काफी अच्छा है. राखी पर्व के समय से ही बाजार ने पिकअप पकड़ लिया है. 4 सितंबर को जन्माष्टमी के बाद से कपड़े के बाजार में तेजी से भीड़ बढ़ी है.

साड़ियों में अजरक बांधनी लहरिया सिल्क जैसी तमाम तरह की साड़ियां जो हिंदुस्तान में मैन्यूफैक्चरिंग होती है उन शहरों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं. तीजा के पर्व में महिलाएं खासतौर पर मीडियम रेंज की साड़ियां ज्यादा पसंद करती है. जिसमें सूरत और जयपुर की साड़ियां ट्रेडिंग में चल रही है.

तीजा पर्व में महिलाएं खासतौर पर 1 हजार रुपए से लेकर 2 हजार रुपए तक के रेंज में साड़ियों की खरीदी कर रही हैं. वैसे हमारी दुकान में 500 रुपए से लेकर लगभग 20 हजार रुपए तक की साड़ियां मिल जाएगी.- मनोज छतरे, कारोबारी

हमारे यहां सभी तरह के साड़ियों की बिक्री हो रही है. एक नई फ्रेंडी क्रेप साड़ी आई है. इसके साथ सिल्क की साड़ी, डोला सिल्क की साड़ी इसके साथ ही जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ियां ट्रेंडिंग में है.- कपड़ा कारोबारी अशोक गोलछा

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कपड़ा कारोबार गुलजार, साड़ियों की दुकान में रौनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आने वाले दिनों में और बढ़ेगा बाजार

दुकान में साड़ी खरीदने की महिलाओं की भीड़ एक महीना पहले से चल रही है. आने वाले समय में बाजार कैसा रहने वाला है इसको लेकर कारोबारियों का कहना है कि कपड़ा बाजार अच्छा रहेगा. क्योंकि महतारी वंदन और किसान योजना का पैसा भी लोगों के पास आ रहा है. आने वाले दिनों में करवा चौथ के साथ ही दीवाली का पर्व भी है. उसके बाद शादियों के सीजन भी शुरू हो जाएंगे. उस लिहाज से कपड़े का बाजार आगे 6 महीने तक गुलजार रहने के आसार हैं.

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कपड़ा कारोबार गुलजार, साड़ियों की दुकान में रौनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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