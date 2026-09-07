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महिला मंत्री, सांसद, विधायक और पत्रकारों का रैंप वॉक, तीजा महोत्सव में दिखा नारी शक्ति का अनोखा संगम

रायपुर प्रेस क्लब के तीजा महोत्सव में रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में जनप्रतिनिधियों ने रैंप वॉक किया. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

TEEJ FESTIVAL RAIPUR PRESS CLUB
तीजा महोत्सव रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 9:09 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीज के रंग इस बार कुछ अलग अंदाज में नजर आए, जहां मंच सजा था तीजा महोत्सव के लिए और रैंप तैयार था, नारी शक्ति के जलवे के लिए. मौका था रायपुर प्रेस क्लब के तीजा महोत्सव का, जहां महिला पत्रकारों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ तीज की पारंपरिक संस्कृति ही नहीं, बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास, खूबसूरती और हुनर भी रैंप पर नजर आया. पहले महिला पत्रकारों ने अपने पारंपरिक परिधानों और आकर्षक श्रृंगार के साथ रैंप वॉक कर खूब तालियां बटोरीं और फिर जब महिला मंत्री, सांसद और विधायक रैंप पर उतरीं, तो पूरा माहौल तालियों की गूंज से भर उठा.

तीज के रंग में रंगा प्रेस क्लब

रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित तीजा महोत्सव खास तौर पर महिला पत्रकारों के लिए रखा गया था. कामकाज की भागदौड़ के बीच पर्व और उत्सव मनाने से वंचित रहने वाली महिला पत्रकारों के लिए यह आयोजन एक खुशनुमा अवसर लेकर आया. तीज की पारंपरिक लोक संस्कृति और उत्सव की भावना को जीवंत करते हुए महिलाओं ने एक साथ मिलकर पर्व की खुशियां मनाईं. कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, भाजपा विधायक भावना बोरा और भाजपा महिला प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे शामिल हुईं.

रायपुर प्रेस क्लब में तीजा महोत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

रैंप पर दिखा रंग, श्रृंगार और आत्मविश्वास

तीजा महोत्सव में महिला पत्रकारों के लिए दो अलग-अलग वर्गों में तीज क्वीन और ‘हरियाली क्वीन प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसके साथ ही महिलाओं के लिए कई मनोरंजक और रोचक गेम्स, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गईं. महिलाओं ने गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में लोक संस्कृति के रंग भर दिए.

Teej festival Raipur Press Club
रायपुर प्रेस क्लब के तीजा महोत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा महिला पत्रकारों का रैंप वॉक. रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजीं महिला पत्रकार जब एक-एक कर रैंप पर पहुंचीं, तो उनकी अदाओं, आत्मविश्वास और आकर्षक श्रृंगार ने मौजूद लोगों की खूब तालियां बटोरीं. एक के बाद एक रैंप पर आती महिला पत्रकारों का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और पूरा माहौल उत्सव और उमंग से भर गया.

फिर रैंप पर उतरीं जनप्रतिनिधि

असली सरप्राइज तो इसके बाद देखने को मिला. जब महिला पत्रकारों के रैंप वॉक के बाद महिला जनप्रतिनिधियों ने भी रैंप संभाल लिया. सबसे पहले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे, फिर राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, भाजपा विधायक भावना बोहरा और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एक के बाद एक रैंप पर जलवा बिखेरा. जैसे ही ये महिला जनप्रतिनिधि रैंप पर चलीं, मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया. पारंपरिक अंदाज, सादगी और आत्मविश्वास के साथ रैंप पर उतरीं इन महिलाओं ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए. रैंप पर पत्रकार और जनप्रतिनिधि, एक ही मंच पर नारी शक्ति का यह संगम तीजा महोत्सव का सबसे यादगार पल बन गया.

संस्कृति के साथ आत्मविश्वास का उत्सव

यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन या प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहा, इसने तीज के पारंपरिक उत्सव को आधुनिक अंदाज से जोड़ते हुए महिलाओं को अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास दिखाने का मंच भी दिया. एक तरफ जहां गीत-संगीत और नृत्य ने छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की खुशबू बिखेरी, वहीं रैंप वॉक ने महिलाओं के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मंच दिया. तीज के बहाने एक मंच पर आईं महिला पत्रकार, मंत्री, सांसद और विधायक और संदेश साफ रहा -नारी शक्ति हर भूमिका में आगे है.

Teej festival Raipur Press Club
रैंप पर उतरीं जनप्रतिनिधि (ETV Bharat Chhattisgarh)

आयोजन को सफल बनाने में इनकी रही भूमिका

कार्यक्रम को सफल बनाने में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार साहू, महासचिव गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू, संयुक्त सचिव भूपेश जांगड़े सहित महिला पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. रायपुर प्रेस क्लब का यह तीजा महोत्सव महिला पत्रकारों के लिए उत्सव, मनोरंजन और आत्मविश्वास का ऐसा मंच बना, जिसकी यादें लंबे समय तक उनके साथ रहेंगी.

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