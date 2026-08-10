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चंडीगढ़ सेक्टर-35 में तीज की धूम, सज-धजकर पहुंचीं महिलाएं, जमकर किया डांस, झूला झूल गाए सावन के गीत

झूलों और गीतों ने बढ़ाई खुशी: तीज के मौके पर महिलाओं के लिए झूले और गीत-संगीत सहित कई पारंपरिक गतिविधियां आयोजित की गईं. झूले पर बैठकर महिलाओं ने सावन के पारंपरिक गीत गाए. वहीं, कई महिलाओं ने मिलकर डांस किया और पुराने सावन के दिनों की यादें भी साझा कीं.

पारंपरिक अंदाज में पहुंचीं महिलाएं: कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज-संवरकर एक-दूसरे के साथ समय बिताया. किसी ने झूले का आनंद लिया तो किसी ने सावन के गीतों पर डांस कर अपनी खुशी जाहिर की. पूरे आयोजन के दौरान हंसी-मजाक और गीत-संगीत का दौर चलता रहा.

चंडीगढ़: चंडगढ़ के सेक्टर-35 में महिलाओं के लिए आयोजित विशेष तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल नजर आया. रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं, हाथों में मेहंदी, चूड़ियों की खनक और सावन के गीतों ने कार्यक्रम को खास बना दिया.

साथ बैठकर बांटीं खुशियां: कार्यक्रम में महिलाओं ने एक साथ बैठकर भोजन का आनंद भी लिया. सहेलियों और परिचितों के साथ बातचीत करते हुए महिलाओं ने खूब मस्ती की. आयोजन का माहौल ऐसा रहा कि महिलाओं ने त्योहार के साथ-साथ आपसी मेलजोल और दोस्ती के पलों को भी यादगार बनाया.

पार्षद प्रेम लता ने कही यह बात: इस मौके पर पहुंची पार्षद प्रेम लता ने कहा कि, "तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि महिलाओं के साथ मिलकर खुशियां बांटने और अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का अवसर भी है. मेरा प्रयास है कि सेक्टर की महिलाएं एक साथ आएं, अपने लिए समय निकालें और त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाएं."

परंपराओं से जुड़ने का अवसर: कार्यक्रम में तीज से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियों के साथ गीत-संगीत और डांस का भी आयोजन किया गया. महिलाओं ने एक-दूसरे के साथ अपनी पुरानी सावन की यादें साझा कीं. आयोजन ने महिलाओं को रोजमर्रा की व्यस्तता से अलग कुछ समय साथ बिताने और लोक परंपराओं से जुड़ने का अवसर दिया.

सावन की खुशियों में डूबा सेक्टर-35: सेक्टर-35 का यह आयोजन सिर्फ तीज मनाने तक सीमित नहीं रहा. यहां महिलाओं ने झूलों, गीतों, डांस, भोजन और बातचीत के जरिए सावन की खुशियों को खुलकर जिया. पूरे कार्यक्रम में पारंपरिक संस्कृति और आपसी मेलजोल की खूबसूरत झलक देखने को मिली.

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