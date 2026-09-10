तीज 2026: पंडरिया विधायक तीज मिलन समारोह में हुईं शामिल, जमकर थिरकीं महिलाएं
अखंड सौभाग्य, सुखी जीवन और प्रकृति के स्वागत के लिए ये त्योहार मनाया जाता है. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 6:42 PM IST
कबीरधाम: मान्यता है कि हरतालिका तीज की कहानी भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति से जुड़ी है. धर्म के जानकारों और पुजारियों का कहना है कि राजा हिमालय की बेटी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और बहुत कष्ट सहे. अपनी अटूट भक्ति और समर्पण से माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया. कहते हैं कि इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रुप में स्वीकार किया. मान्यता है कि इसके बाद से ही हरतालिका तीज त्योहार की शुरुआत हुई. कवर्धा में तीज से पहले महिलाओं ने तीज मिलन समारोह का आजआयोजन किया, जिसमें पंडरिया विधायक भावना बोहरा शामिल हुईं.
तीज मिलन समारोह
पंडरिया विधायक भावना बोहरा की ओर से आत्मानंद स्कूल परिसर में भव्य तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. आयोजन में क्षेत्र की हजारों महिलाएं शामिल हुईं. समारोह में महिलाओं ने एक-दूसरे को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी और गीत-संगीत, नृत्य और मनोरंजक प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर तीज के रंग में रंगा नजर आया. महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई.
तीज मिलन समारोह की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में महिलाओं के लिए भोज का भी आयोजन किया गया.
जमकर थिरकीं महिलाएं
छत्तीसगढ़ की संस्कृति में तीज पर्व के दौरान महिलाओं को उपहार स्वरूप साड़ी देने की विशेष परंपरा है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विधायक भावना बोहरा ने समारोह में शामिल महिलाओं को अपने हाथों से साड़ी भेंट की. साड़ी मिलने पर महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला. समारोह की खास बात यह रही कि विधायक भावना बोहरा भी मंच तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि महिलाओं के बीच पहुंचकर उनके साथ गीत-संगीत और नृत्य में शामिल हुईं. संगीत की धुन पर विधायक को महिलाओं के साथ थिरकता देख कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं का उत्साह और बढ़ गया.
पंडरिया से विधायक हैं भावना बोहरा
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि महिलाओं के बीच पहुंचकर उन्हें मायके जैसा अपनापन महसूस होता है. तीज पर्व महिलाओं के लिए भावनाओं और रिश्तों से जुड़ा पर्व है. इसी भावना के साथ वे हर साल क्षेत्र की बहनों के साथ तीज की खुशियां साझा करने का प्रयास करती हैं. समारोह के दौरान महिलाओं ने भी विधायक के साथ सेल्फी ली और तीज मिलन कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की.
''जिंदा ले गए मुर्दा वापस किया'', पुलिस हिरासत में युवक की मौत का आरोप, जांच के लिए पहुंचे मजिस्ट्रेट