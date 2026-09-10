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तीज 2026: पंडरिया विधायक तीज मिलन समारोह में हुईं शामिल, जमकर थिरकीं महिलाएं

कबीरधाम: मान्यता है कि हरतालिका तीज की कहानी भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति से जुड़ी है. धर्म के जानकारों और पुजारियों का कहना है कि राजा हिमालय की बेटी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और बहुत कष्ट सहे. अपनी अटूट भक्ति और समर्पण से माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया. कहते हैं कि इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रुप में स्वीकार किया. मान्यता है कि इसके बाद से ही हरतालिका तीज त्योहार की शुरुआत हुई. कवर्धा में तीज से पहले महिलाओं ने तीज मिलन समारोह का आजआयोजन किया, जिसमें पंडरिया विधायक भावना बोहरा शामिल हुईं.

तीज मिलन समारोह

पंडरिया विधायक भावना बोहरा की ओर से आत्मानंद स्कूल परिसर में भव्य तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. आयोजन में क्षेत्र की हजारों महिलाएं शामिल हुईं. समारोह में महिलाओं ने एक-दूसरे को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी और गीत-संगीत, नृत्य और मनोरंजक प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर तीज के रंग में रंगा नजर आया. महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई.