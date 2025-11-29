ETV Bharat / state

टेकस्टार्स स्टार्टअप वीकेंड : धमतरी में लगा निवेशकों समेत अनुभवी मेंटर्स का मेला, जिले को स्टार्टअप हब बनाने का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ में पहली बार टेकस्टार्स स्टार्टअप वीकेंड का आयोजन हुआ है. कार्यक्रम का उद्देश्य धमतरी को स्टार्टअप हब बनाना है.

Techstars Startup Weekend organized
टेकस्टार्स स्टार्टअप वीकेंड का आयोजन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
धमतरी : छत्तीसगढ़ में पहली बार धमतरी में एक ऐसा आयोजन हो रहा है जो युवाओं को नवाचार से जोड़ने वाला है. धमतरी में युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेकस्टार्स स्टार्टअप वीकेंड धमतरी का आयोजन हुआ.तीन दिवसीय ये आयोजन 30 नवंबर तक चलेगा. कार्यक्रम जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बरदिहा लेक व्यू रिज़ॉर्ट, गंगरेल में आयोजित किया है.

कलेक्टर ने युवाओं से किया आग्रह

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन उन सभी के लिए खुला है जो किसी नए विचार को व्यवसायिक रूप देना चाहते हैं, चाहे वे विद्यार्थी हों, नौकरीपेशा हों या वर्तमान में स्टार्टअप चला रहे उद्यमी. कलेक्टर ने युवाओं से अपने नवीन विचार साझा करने और टीम बनाकर उन्हें व्यवहारिक रूप देने का आग्रह किया.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम की दिशा में प्रेरित करना, उनके आइडिया को प्रोजेक्ट के रूप में विकसित कराना और आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराना है. ये पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला आयोजन है, जो धमतरी को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है - अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर

जनप्रतिनिधियों ने आयोजन को बताया युवाओं के लिए बड़ा अवसर

इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ओंकार साहू ने कहा कि धमतरी के युवाओं में अपार क्षमता है. इस तरह के आयोजन से उन्हें अपने कौशल और रचनात्मकता को दिशा देने का अवसर मिलेगा. उन्होंने आशा व्यक्त की कि धमतरी से अनेक सफल स्टार्टअप उभरकर सामने आएंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

वहीं महापौर रामू रोहरा ने कहा कि नगर निगम नवाचार एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग करेगा. उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे समाज की समस्याओं को पहचानकर उनके समाधान के लिए तकनीक-आधारित मॉडल तैयार करें.

पूर्व विधायक रंजना साहू ने युवाओं को आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि आधुनिक युग में स्टार्टअप रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभर रहा है. ऐसे आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलता है.


इस दौरान विकासगढ़ के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेराज मीर ने ग्लोबल स्टार्टअप एक्सीलेरेटर “टेकस्टार” वर्ष 2006 से विश्वभर में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप गतिविधियों तथा स्टार्टअप्स के बारे में बताया.

कार्यक्रम में 10 से अधिक निवेशक, 20 से अधिक अनुभवी मेंटर्स, 50 संभावित स्टार्टअप टीम और 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. इससे युवाओं, छात्रों, स्टार्टअप फाउंडर्स और प्रोफेशनल्स को व्यापक मार्गदर्शन व नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा - मेराज मीर, संस्थापक विकासगढ़

आपको बता दें कि तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में मेंटोरशिप, टीम बिल्डिंग, पिच प्रेजेंटेशन और निवेशकों से संवाद जैसी गतिविधियां आयोजित हो रही हैं.


