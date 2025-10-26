ETV Bharat / state

धनबाद IIT ISM में खनन 2025 का आयोजन, देशभर के माइनिंग एक्सपर्ट ने खनन और इनोवेशन पर की चर्चा

टेक्नो माइनिंग फेस्ट 'KHANAN 25' का आयोजन ( Etv Bharat )