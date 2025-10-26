धनबाद IIT ISM में खनन 2025 का आयोजन, देशभर के माइनिंग एक्सपर्ट ने खनन और इनोवेशन पर की चर्चा
धनबाद में वार्षिक टेक्नो माइनिंग फेस्ट 'KHANAN 25' का आयोजन हुआ.
धनबाद: खनन शिक्षा और तकनीकी नवाचार का केंद्र माने जाने वाले आईआईटी आईएसएम में माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग एवं एसएमई छात्र चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में वार्षिक टेक्नो माइनिंग फेस्ट 'KHANAN 25' चल रहा है. दो दिवसीय इस फेस्ट में देशभर के माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्र, प्रोफेसर और उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं.
खनन क्षेत्र पर विशेष सत्र का आयोजन
कार्यक्रम में खनन क्षेत्र में नई तकनीकों, सुरक्षा उपायों, सतत खनन और इनोवेशन पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्ज्वल ताह, महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) रहे जबकि विशिष्ट अतिथियों में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के निदेशक, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर के निदेशक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) के सीईओ शामिल हुए.
आयोजन में वास्तविक खनन चुनौतियों का समाधान पर चर्चा
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्र ने कहा कि 'KHANAN’ 25 का उद्देश्य छात्रों को, खनन उद्योग की नई चुनौतियों और अवसरों से जोड़ना है ताकि वे भविष्य की तकनीकी दिशा तय करने में अग्रणी भूमिका निभा सके. फेस्ट के दौरान विभिन्न तकनीकी प्रतियोगिताएं, पेपर प्रेजेंटेशन, कार्यशालाएं और इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरेक्शन सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जो छात्रों को वास्तविक खनन चुनौतियों के समाधान में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगे.
विशेषज्ञों की चर्चा के बाद एक निचोड़ निकलेगा कि किस दिशा में माइनिंग एक्टिविटी जाना चाहिए: प्रो. सुकुमार मिश्रा, निदेशक
