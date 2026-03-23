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IIT KANPUR टेककृति 2026: सचिन-जिगर और सनम मलिक की तिगड़ी का धमाल, नैनों को धीरे-धीरे...गाकर झुमाया

आईआईटी कानपुर में स्टेज पर परफॉर्म करते सचिन-जिगर. ( Photo Credit; Media Cell, IIT Kanpur )