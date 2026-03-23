IIT KANPUR टेककृति 2026: सचिन-जिगर और सनम मलिक की तिगड़ी का धमाल, नैनों को धीरे-धीरे...गाकर झुमाया
रविवार रात टेक्नो फेस्ट टेककृति का समापन, फिर जल्द मिलेंगे कहते हुए कैंपस से छात्रों ने ली विदाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 11:40 AM IST
कानपुर: आईआईटी कानपुर में 19 मार्च से शुरू हुए 4 दिवसीय टेक्नो फेस्ट टेककृति 2026 का 23 मार्च रविवार को इसका समापन रहा. यहां स्टूडेंट्स के लिए म्यूजिक कंसर्ट ऑर्गनाइज किया गया. जहां पर बड़ी हस्तियों ने मिलकर भाग लिया. सचिन-जिगर और बॉलीवुड गायिका सनम मलिक ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया.
धीरे-धीरे, नैनों को धीरे-धीरे...जिया को धीरे-धीरे गाने की परफॉर्मेंस जैसे ही सचिन-जिगर और गायिका सनम मलिक ने दी, तो सामने मौजूद आईआईटियंस का उत्साह देखते बना. आईआईटियंस का कहना था, उन्हें इस तरह के आयोजनों से बहुत खुशी मिलती है. इस खास पल को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपने स्मार्टफोन से तस्वीरों को भी कैद किया.
4 दिन तक हुईं 20 से अधिक प्रतियोगिताओं ने दिखाई प्रतिभा: बता दें, टेक्नो फेस्ट टेककृति में आईआईटियंस ने 20 से अधिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया. 20 मार्च को जहां आईआईटियंस संग ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सीधा संवाद किया था. वहीं, 14 कार्यशालाओं में 10 कार्यशालाओं के दौरान आईआईटियंस ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के विभिन्न आयामों पर चर्चा की.
इसी तरह रक्षाकृति (2.0) ऑपरेशन सिंदूर: 21वीं सदी में त्रि-सेवा संचालन– तकनीक, समन्वय और निष्पादन विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में लेफ्टिनेंट जनरल डी. पी. पांडेय, एयर मार्शल फिलिप थॉमस और रियर एडमिरल अजीत थेक्केपट ने प्रतिभाग किया. उन्होंने आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति, उन्नत तकनीकों, रियल-टाइम इंटेलिजेंस और समन्वित कमांड संरचनाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा किए. पैनल ने सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त संचालन, नेतृत्व और अनुकूलनशीलता के महत्व को बताया.
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