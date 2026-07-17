Panchna Dam Dispute : पांचना बांध पर जल निकासी तंत्र का तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न, 20 साल का विवाद हुआ शांत
गैर-कमांड क्षेत्र के लिए पांचना बांध पर निर्मित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया गया.
Published : July 17, 2026 at 12:33 PM IST
करौली: जिले के पांचना बांध को लेकर दो पक्षों में चल रहा मनमुटाव आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गया. बीते दिनों पांचना बांध के गेट में आई तकनीकी खराबी के बाद कमांड क्षेत्र के किसानों ने आक्रोश जताया था और धरना व रोड जाम किया था. इसके बाद मौके पर पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 10 दिन के भीतर तकनीकी खराबी सुधारने का भरोसा देते हुए धरना और रोड जाम समाप्त कराया था. उसके बाद से ही टेक्निकल टीम पांचना बांध के गेट को दुरुस्त करने के काम में लगी हुई थी. तकनीकी खराबी ठीक करने के बाद गुरुवार रात गेट से नहर में फुल स्पीड से पानी छोड़ दिया गया, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे और अधिकारियों ने राहत की सांस ली.
सफल हुआ तकनीकी परीक्षण: संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि बांध पर जल निकासी तंत्र का व्यापक तकनीकी परीक्षण किया गया. परीक्षण के दौरान कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने वाले स्लूस गेटों का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया. इसके साथ ही गैर-कमांड क्षेत्र के लिए निर्मित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया गया. इस अवसर पर कमांड एवं पांचना गुडला संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 20 साल से चली आ रही समस्या के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया.
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सभी गेटों की जांच की: संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई जल निकासी से पूर्व सभी तकनीकी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त एवं सुरक्षित सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को निर्बाध रूप से सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा सके. इस दौरान बांध के बहाव क्षेत्र में गंभीरी नदी की ओर जल निकासी के लिए स्थापित गेटों की भी तकनीकी जांच एवं परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई.
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने सभी गेटों, जल निकासी तंत्र एवं संबंधित व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता का परीक्षण कर निरीक्षण किया. इस अवसर पर करौली के जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर कानाराम, करौली के पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा कमांड क्षेत्र व पांचना गुडला संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सहित अन्य अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे.