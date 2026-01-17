ETV Bharat / state

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल से पहले तकनीकी खामियों की पड़ताल, दिल्ली से पहुंची विशेषज्ञ टीम

जींद में हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल से पहले तकनीकी खामियों की जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञ टीम आई है.

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल
India First Hydrogen Train (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 10:40 AM IST

जींद: जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. हालांकि ट्रायल से पहले लगातार कुछ तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं, जिन्हें विशेषज्ञों और तकनीशियनों की मदद से दूर किया जा रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली से वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम जींद पहुंची, जिसने ट्रेन और उससे जुड़े सिस्टम का गहन निरीक्षण किया.

पीसीएमई की अगुवाई में पहुंची दिल्ली की टीम: हाइड्रोजन ट्रेन में आई तकनीकी खामियों की समीक्षा के लिए दिल्ली से प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर (पीसीएमई) डिंपी गर्ग के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम जींद पहुंची. टीम ने ट्रेन से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच की और मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जरूरी जानकारी हासिल की.

Technical Review Ahead of India First Hydrogen Train (ETV Bharat)

आरओ प्लांट और इलेक्ट्रोलाइजर की हुई जांच: निरीक्षण के दौरान टीम ने आरओ प्लांट और इलेक्ट्रोलाइजर की कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा. अधिकारियों को बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइजर में गैस निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए दो पंप लगाए गए हैं. यदि किसी कारण एक पंप बंद हो जाए तो दूसरा पंप स्वतः काम करता रहे, ताकि पानी की सप्लाई बाधित न हो और सिस्टम सुरक्षित तरीके से चलता रहे.

इंजन से गैस निकालने की प्रक्रिया पर ध्यान: टीम को यह भी जानकारी दी गई कि गैस को इंजन के अंदर से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा रहा है. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दोबारा से पूरे सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी कमी को समय रहते दूर किया जा सके.

आरओ सिस्टम की वर्किंग का लिया जायजा: पीसीएमई ने कर्मचारियों से आरओ सिस्टम की वर्किंग के बारे में विस्तार से जानकारी ली. कर्मचारियों ने बताया कि, "आरओ से निकलने वाले शुद्ध पानी और वेस्ट पानी के लिए अलग-अलग टैंक बनाए गए हैं. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों टैंकों के ढक्कनों पर लाल रंग का पेंट किया गया था, जिससे पहचान में भ्रम हो सकता है."

शुद्ध पानी के टैंक पर हरा रंग करने के निर्देश: इस पर पीसीएमई ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शुद्ध पानी के टैंक पर हरे रंग का पेंट किया जाए, ताकि दोनों टैंकों की स्पष्ट पहचान हो सके. साथ ही पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टीडीएस की रोजाना जांच के निर्देश भी दिए गए.

टीडीएस मॉनिटरिंग के लिए चार्ट बनाने के आदेश: पीसीएमई ने पानी के टीडीएस की डेली मॉनिटरिंग के लिए एक चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "रोजाना जांच से पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकेगी और चार्ट अपडेट होने से कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी, जिससे लापरवाही की संभावना कम होगी."

आरओ का पानी सिंचाई में न करने की सलाह: निरीक्षण के दौरान बताया गया कि, "आरओ के पानी का टीडीएस 500 से अधिक है. इस पर पीसीएमई ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे पानी का उपयोग पौधों की सिंचाई के लिए न किया जाए, क्योंकि 150 से 200 टीडीएस तक का पानी ही मानव और पौधों के लिए उपयुक्त होता है. अधिक टीडीएस वाला पानी पौधों की पैदावार को नुकसान पहुंचा सकता है."

जनवरी के अंत तक ट्रायल की उम्मीद: फिलहाल प्लांट में अग्निशमन यंत्र लगाने का कार्य चल रहा है और आरओ लगाने वाले ठेकेदार पानी के सैंपल जांच के लिए ले गए हैं. अधिकारियों के अनुसार सभी खामियां दूर होने के बाद जनवरी माह के अंत तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल की उम्मीद जताई जा रही है.

