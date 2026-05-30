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CUET-UG परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी, परीक्षा के समय में बदलाव से छात्र और अभिभावक परेशान, जानिए क्या कहा ?

परीक्षा दिलाने अपने बच्चों के साथ पहुंचे राजेश झा बताते हैं कि उनकी बच्ची का परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होना था लेकिन बिना किसी नोटिस दिए ही परीक्षा को 4:00 कर दिया गया है. वह अपने बच्चों को लेकर समय पर एग्जाम सेंटर पहुंच गए हैं लेकिन यहां न बैठने की व्यवस्था है ना पीने की पानी की व्यवस्था है. कम से कम जब एग्जाम लेट हुआ है तो इसकी सूचना परीक्षार्थियों को मिलनी चाहिए थी. यह परीक्षा लेने वाली एजेंसी की लापरवाही है.

एग्जाम सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र और पेरेंट्स कड़ी धूप में खड़े दिखाई दिए. पेरेंट्स का मानना था कि वह अपने बच्चों को लेकर सही समय पर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे, जो परीक्षा सुबह 9:00 बजे होने वाली थी वह 11:30 शुरू हुई है. इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाहर कड़ी धूप है बैठने का कहीं कोई जगह नहीं है.

नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 परीक्षा 30 मई को कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय पर शुरू नहीं हो सकी, जिसके पीछे तकनीकी खराबी बताई जा रही है. दरअसल, आज देश भर में CUET की परीक्षा चल रही है, जिसमें लाखों छात्र हिस्सा ले रहे हैं. वहीं, CUET की परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने की वजह से परीक्षा अपने तय समय के अनुसार शुरू नहीं हो सका. जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली के सरिता विहार स्थित परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थीयों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान बच्चों की परीक्षा को लेकर पेरेंट्स भी नाराज नजर आए.

वहीं, संजय शर्मा जो पश्चिम विहार इलाके से आए थे उन्होंने बताया कि परीक्षा की टाइमिंग बदलने की कोई सूचना परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया. जब परीक्षा केंद्र पर अपने टाइम के अनुसार परीक्षार्थी पहुंचे हैं तब उन्हें पता चला कि परीक्षा का टाइम बदल गया है. जो परीक्षा ढाई बजे होने वाली थी वह परीक्षा अब 4:00 बजे होगी. ऐसे में परीक्षार्थियों के साथ-साथ पैरेंट्स भी परेशान हुए हैं.

एक अभ्यर्थी किमी राय बताती हैं, ''वह परीक्षा देने के लिए जब परीक्षा केंद्र पर पहुंची तो पता चला की परीक्षा का टाइम बदल गया है. बड़ी मुश्किल से हम लोग समय पर पहुंचे थे क्योंकि सड़क पर भीषण जाम लगी हुई है. ऐसे में हम लोग यहां 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल-पैदल चलकर यहां आए, लेकिन जब आए तो पता चला कि एग्जाम अब 4:00 बजे से हो गया है. ऐसे में हमें बहुत परेशानी हो रही है, ऊपर से तेज धूप है.''

इसके आलावा, किरण बताती हैं कि वह अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए यहां पहुंची है, लेकिन परीक्षा का टाइम बदल गया है. इससे काफी परेशानी हुई है. अगर टाइम बदलना था या बदल गया है तो इसकी सूचना परीक्षार्थियों को भी मैसेज के थ्रू दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया जिसके वजह से परीक्षा देने वाले बच्चों और पेरेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. तेज धूप में हम लोग घंटों से खड़े हैं. कहीं बैठने की जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है.

बता दें NTA ने बताया कि टेक्निकल खराबी के कारण देशभर के एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा के संचालन में देरी हुई. एनटीए के अनुसार, समस्या अब दूर कर ली गई है. प्रभावित छात्रों को पूरा समय दिया गया. एजेंसी ने बताया कि सुबह सत्र के अभ्यर्थियों को भी प्रश्नपत्र हल करने के लिए पूरा निर्धारित समय दिया गया है. वहीं, स्टूडेंट्स की नाराजगी इस बात से है कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई थी. उन्होंने कहा- उन्हें बताया नहीं गया कि टेक्निकल गड़बड़ी है. ऐसे में स्टूडेंट्स भूखे प्यासे परेशान बैठे रहे. अभिभावकों ने भी एग्जाम मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए हैं.

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